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Труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
09.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В деревне Витебской области в Беларуси труп гостя несколько дней просидел за праздничным новогодним столом, сообщил
В частности, 8 января в милицию обратилась жительница деревни Черессы. Она рассказала, что ее муж уже несколько дней не появлялся дома. Правоохранители установили, что мужчину видели в последний раз в гостях у односельчанина-ремесленника. В итоге пропавший был обнаружен в доме у знакомого. Его труп находился в кресле за праздничным столом. До этого в доме несколько дней подряд проходили праздничные гулянья.
«У погибшего мужчины 1969 года рождения была ссадина на затылке. Владелец дома признался, что нанес ему удар поленом во время ссоры. Из-за одетого на голову убитого капюшона никто за столом не обратил серьезного внимания на происшествие. Хотя, как признался сельчанин в разговоре с милиционерами, у него были подозрения, что с гостем не все в порядке», – отметил Сапроненко. В отношении мужчины 1966 года рождения возбуждено уголовное дело.
Напомним, в октябре 2019 года в Испании в одной из квартир обнаружили
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В белорусской деревне мужчина отправился на праздничные гулянья к односельчанину и пропал.
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