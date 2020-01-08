Труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В деревне Витебской области в Беларуси труп гостя несколько дней просидел за праздничным новогодним столом, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В частности, 8 января в милицию обратилась жительница деревни Черессы. Она рассказала, что ее муж уже несколько дней не появлялся дома. Правоохранители установили, что мужчину видели в последний раз в гостях у односельчанина-ремесленника. В итоге пропавший был обнаружен в доме у знакомого. Его труп находился в кресле за праздничным столом. До этого в доме несколько дней подряд проходили праздничные гулянья.

«У погибшего мужчины 1969 года рождения была ссадина на затылке. Владелец дома признался, что нанес ему удар поленом во время ссоры. Из-за одетого на голову убитого капюшона никто за столом не обратил серьезного внимания на происшествие. Хотя, как признался сельчанин в разговоре с милиционерами, у него были подозрения, что с гостем не все в порядке», – отметил Сапроненко. В отношении мужчины 1966 года рождения возбуждено уголовное дело.