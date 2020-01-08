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Белорусские спортсмены стартуют на III зимних юношеских Олимпийских играх

09.01.2020 16:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские спортсмены стартуют на III зимних юношеских Олимпийских играх
Фото из открытых источников

В Лозанне стартуют III зимние юношеские Олимпийские игры. Белорусские спортсмены будут представлены в пяти видах спорта – биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки и хоккей с шайбой - турнир 3х3.

Белорусские спортсмены стартуют на III зимних юношеских Олимпийских играх Кто представит Беларусь на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне?

Всего в соревнованиях примут участие около 1,9 тыс. спортсменов из более чем 70 стран, которые будут бороться за медали в восьми видах спорта в 16 дисциплинах. Продлятся соревнования до 22 января.

Юношеские Олимпийские игры проводятся раз в четыре года. Первые такие состязания состоялись в Инсбруке (Австрия) в 2012 году. В 2016-м мультиспортивный форум принимал норвежский Лиллехаммер, там наши спортсмены не смогли завоевать наград.

 
 
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Соревнования в швейцарской Лозанне продлятся до 22 января.
 
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