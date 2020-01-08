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Наталья Кочанова: «Этот год электоральный, поэтому мы будем активно работать с представителями депутатского корпуса»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Совете Республики прошла встреча председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой с сенаторами седьмого созыва, избранными от Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобные – уже состоялись с сенаторами от Гомельской и Витебской областей. Новый формат работы с парламентариями применяется впервые. Обсудить есть что. Ведь, как уверена руководитель верхней палаты парламента, люди должны знать о происходящем в стране из компетентных источников. Чем больше они информированы, тем меньше у них возникает вопросов.
Особое внимание – росту благосостояния. Это и своевременная выплата, и повышение заработной платы, создание новых рабочих мест и строительство жилья.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Акцент сделан и на наведении порядка и активное обустройство территорий столицы, развитие транспортной инфраструктуры. Кстати, 10 января в рабочем графике председателя Совета Республики – прием граждан и представителей юридических лиц.
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Наталья Кочанова: «Этот год электоральный, поэтому мы будем активно работать с представителями депутатского корпуса»
Новости Беларуси. В Совете Республики прошла встреча председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой с сенаторами седьмого созыва, избранными от...
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