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Наталья Кочанова: «Этот год электоральный, поэтому мы будем активно работать с представителями депутатского корпуса»

09.01.2020 16:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Совете Республики прошла встреча председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой с сенаторами седьмого созыва, избранными от Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Наталья Кочанова: «Этот год электоральный, поэтому мы будем активно работать с представителями депутатского корпуса»

Подобные – уже состоялись с сенаторами от Гомельской и Витебской областей. Новый формат работы с парламентариями применяется впервые. Обсудить есть что. Ведь, как уверена руководитель верхней палаты парламента, люди должны знать о происходящем в стране из компетентных источников. Чем больше они информированы, тем меньше у них возникает вопросов. 

Наталья Кочанова: «Думаю, что и следующая избирательная кампания будет проходить достойно»

Особое внимание – росту благосостояния. Это и своевременная выплата, и повышение заработной платы, создание новых рабочих мест и строительство жилья. 

Наталья Кочанова: «Этот год электоральный, поэтому мы будем активно работать с представителями депутатского корпуса»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы четко определили, чем мы должны заниматься на данном этапе, потому что год для нас серьезный, очень важный. Это завершение пятилетки. Это создание базы для работы на следующее пятилетие, а значит, формирование программ. Это социальное благополучие наших граждан – мы должны видеть, как выполняются эти задачи, которые ставит глава государства, по выплате зарплат, по занятости. Т.е. по тем основным вопросам, на которых всегда Президент делает акцент. Этот год электоральный, поэтому, конечно, мы будем активно работать с представителями депутатского корпуса, которые есть в нашей стране.

Наталья Кочанова: «Этот год электоральный, поэтому мы будем активно работать с представителями депутатского корпуса»

Акцент сделан и на наведении порядка и активное обустройство территорий столицы, развитие транспортной инфраструктуры. Кстати, 10 января в рабочем графике председателя Совета Республики – прием граждан и представителей юридических лиц.

Люди в материале: Наталья Кочанова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Совете Республики прошла встреча председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой с сенаторами седьмого созыва, избранными от...
 
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