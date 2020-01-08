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Врачи назвали причину вспышки вирусной пневмонии в Китае

09.01.2020 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Врачи назвали причину вспышки вирусной пневмонии в Китае,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Врачи назвали причину вспышки вирусной пневмонии в Китае
 

Лабораторные исследования выявили новый вид коронавируса, который, по мнению медиков, и стал возбудителем неизвестной до этого формы пневмонии в городе Ухань. Напомню, заболевание выявлено у 59 человек в конце декабря.

Врачи назвали причину вспышки вирусной пневмонии в Китае

Врачи пока не нашли признаков того, что инфекция передается от человека к человеку. Предполагается, что люди могли подхватить вирус в результате контакта с животными или употребления сырых морепродуктов. Лабораторные исследования продолжаются.

Врачи назвали причину вспышки вирусной пневмонии в Китае

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Новости Китая. Врачи назвали причину вспышки вирусной пневмонии в Китае,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Лабораторные исследования выявили...
 
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