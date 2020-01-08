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Время подавать налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год

09.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Время подавать налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц за 2019 годВ Беларуси проходит кампания по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2019 году.

Налоговую декларацию необходимо представить не позднее 31 марта. Форму налоговой декларации можно скачать на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС).

Налоговая декларация представляется в налоговый орган независимо от места постановки на учет (места жительства) в письменной форме (лично или через представителя, либо по почте) или в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Прием налоговых деклараций осуществляется:

·  инспекциями МНС Могилевской области с понедельника по пятницу (в рабочие дни) с 8.00 до 19.00;

·  территориальными управлениями (отделами) по работе с плательщиками инспекций МНС Могилевской области – в рабочие дни с 8.00 до 17.00, а по понедельникам и четвергам с 8.00 до 19.00;

·  21 и 28 марта 2020 года во всех инспекциях МНС Могилевской области и их территориальных управлениях (отделах) – с 9.00 до 13.00.

Налог уплачивается не позднее 1 июня 2020 года.

Налоговую декларацию обязаны представить граждане, которые продали в течение последних 5-ти лет более одного жилого дома или садового домика, машино-места, земельного участка, гаража, более одной квартиры или дачи, реализовали иную недвижимость независимо от ее количества (например, офисные, складские, торговые помещения и др.), получили доходы от продажи в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, двух и более легковых машин, получали доходы из-за границы (например, от работы по найму, продажи имущества, процентов по счетам, выигрышей в онлайн-казино и т.п., в виде дарения от иностранных граждан и организаций), а также другие доходы, облагаемые подоходным налогом с физических лиц.

Более подробную информацию можно получить на сайте МНС, в налоговой инспекции, а также в Контакт-центре МНС по телефону 189 (стационарная сеть) или +375 17 229 79 79.

Инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области

 
 
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В Беларуси проходит кампания по декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2019 году. Налоговую декларацию необходимо представить не позднее...
 
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