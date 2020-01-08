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Белорусские биатлонистки выступают в спринте. Онлайн гонки

09.01.2020 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После рождественской паузы Кубок мира по биатлону возобновится в немецком Оберхофе. Первой гонкой 2020 года станет женский спринт.


Фото: Дарья Бурякина

Сборную Беларуси сегодня представят Ирина Кривко (№ 14), Динара Алимбекова (№ 46), Елена Кручинкина (№ 74) и Анна Сола (№ 102).

Главные фаворитки получили следущие стартовые номера: Светлана Миронова (№ 1), Маркета Давидова (№ 12), Тириль Экхофф (№ 13), Лиза Виттоцци (№ 15), Марте Ройзеланд (№ 16), Кайса Макарайнен (№ 19), Паулина Фиалкова (№ 20), Ханна Оберг (№ 21), Денизе Херрманн (№ 22), Доротея Вирер (№ 24), Жюстин Бреза (№ 36), Ингрид Тандреволд (№ 37).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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После рождественской паузы Кубок мира по биатлону возобновится в немецком Оберхофе. Первой гонкой 2020 года станет женский спринт.
 
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