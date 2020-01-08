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Пугачёва рассказала о картошке, которую ей подарил Президент Беларуси

09.01.2020 16:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Знаменитый украинский борщ в этом году едва не оказался без одного из основных ингредиентов – картошки. Холодная весна и дождливый июнь привёл к небывалому дефициту корнеплода. На помощь пришла Беларусь, рассказали в фильме «Наш 2019-ый». Этой осенью мы поставили на соседний рынок рекордное количество второго хлеба. 

Пугачёва рассказала о картошке, которую ей подарил Президент Беларуси

Впрочем, белорусская картошка не раз оказывалась в сводках новостей. Российская Примадонна уехала из Минска после своего концерта с тремя мешками отборного картофеля с личного подворья Александра Лукашенко. 

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Как призналась Пугачёва, каждый мешок был снабжен подробной инструкцией: из какого сорта лучше приготовить суп, а из какого драники. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алла Пугачёва
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Знаменитый украинский борщ в этом году едва не оказался без одного из основных ингредиентов – картошки. Холодная весна и дождливый июнь привёл к небывалому...
 
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