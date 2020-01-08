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Пугачёва рассказала о картошке, которую ей подарил Президент Беларуси
Источник материала: СТВ
Знаменитый украинский борщ в этом году едва не оказался без одного из основных ингредиентов – картошки. Холодная весна и дождливый июнь привёл к небывалому дефициту корнеплода. На помощь пришла Беларусь, рассказали в фильме
Впрочем, белорусская картошка не раз оказывалась в сводках новостей. Российская Примадонна уехала из Минска после своего концерта с тремя мешками отборного картофеля с личного подворья Александра Лукашенко.
Как призналась Пугачёва, каждый мешок был снабжен подробной инструкцией: из какого сорта лучше приготовить суп, а из какого драники.
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Знаменитый украинский борщ в этом году едва не оказался без одного из основных ингредиентов – картошки. Холодная весна и дождливый июнь привёл к небывалому...
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