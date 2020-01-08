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Житель Костюковичей пытался сжечь своего знакомого с помощью бензина

09.01.2020 16:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Житель Костюковичей пытался сжечь своего знакомого с помощью бензина
Следственный комитет РБ

Как стало известно, происшествие произошло вечером 31 декабря в Костюковичах. 20-летний молодой человек находился в гостях у своего приятеля. Они совместно распивали спиртные напитки.

Житель Костюковичей пытался сжечь своего знакомого с помощью бензина В Миорском районе труп несколько дней просидел за праздничным столом

В какой-то момент между ними возник конфликт. Хозяин дома несколько раз ударил гостя, после чего 20-летний парень пошел домой и взял канистру с бензином, отмечает Следственный комитет. Когда он вернулся, то поджег канистру и кинул ее в обидчика. Канистра попала тому в голову, жидкость растеклась по всему телу.

Помощь молодому человеку оказал его отец, он вызвал «скорую». Парень попал в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

В отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью»). Подозреваемый задержан, решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

 
 
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