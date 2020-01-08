Apple призналась, что просматривает фотографии своих пользователей

Источник материала: Tut.by

Издание The Telegraph со ссылкой на заявление директора по конфиденциальности Apple Джейн Хорват пишет : компания официально подтвердила факт просмотра фотографий, сделанных своими пользователями.



Фото: Reuters

По словам Хорват, в Apple автоматически сканируют изображения, загруженные в онлайн-хранилище iCloud с целью мониторинга контента, который может содержать детскую порнографию и свидетельствующие о насилии над детьми файлы. Соответствующие изменения уже внесены в пользовательское соглашение. Для поиска подобного контента используется специальная система, аналогичная тем, что применяются для обнаружение спама в электронной почте.

«Учетные записи, которые уличат в хранении такого контента, будут отключены», — добавили представители Apple. Впрочем, в компании не уточнили, как именно она проверяет изображения, на которых есть дети. По предположению журналистов, для этого может использоваться технология под названием PhotoDNA, созданная Microsoft.

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