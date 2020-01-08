|
Снег и лопаты помогли потушить горящий грузовик в России, момент попал на видео
Источник материала: Tut.by
В Башкирии прямо на дороге загорелся грузовик — пламя полностью охватило подкапотное пространство. Неизвестно, чем бы это закончилось, но на помощь пришли люди с лопатами и начали забрасывать огонь снегом! Это вкупе с огнетушителем помогло справиться с пожаром в течение нескольких минут. Происходящее сняли на видео очевидцы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар удалось потушить за несколько минут.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)