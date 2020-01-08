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На два документа меньше: получить допуск авто к участию в дорожном движении стало проще
09.01.2020 17:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении внесены указом президента.
Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ
Что касается автомобилей, которыми владеют физлица (машины, зарегистрированные на компании, проходят по другой категории), из перечня представляемых документов исключается два документа, сообщили в
Так, со 2 января для прохождения техосмотра не требуется наличие медицинской справки о состоянии здоровья и разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств (ранее было обязательным при наличии на машине).
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Изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении внесены указом президента. ...
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