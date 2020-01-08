На два документа меньше: получить допуск авто к участию в дорожном движении стало проще

Источник материала: Виртуальный Брест

Изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении внесены указом президента.





Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

Что касается автомобилей, которыми владеют физлица (машины, зарегистрированные на компании, проходят по другой категории), из перечня представляемых документов исключается два документа, сообщили в УП «Белтехосмотр».

Так, со 2 января для прохождения техосмотра не требуется наличие медицинской справки о состоянии здоровья и разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств (ранее было обязательным при наличии на машине).