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На два документа меньше: получить допуск авто к участию в дорожном движении стало проще

09.01.2020 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении внесены указом президента.

На два документа меньше: получить допуск авто к участию в дорожном движении стало проще

Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

Что касается автомобилей, которыми владеют физлица (машины, зарегистрированные на компании, проходят по другой категории), из перечня представляемых документов исключается два документа, сообщили в УП «Белтехосмотр».

Так, со 2 января для прохождения техосмотра не требуется наличие медицинской справки о состоянии здоровья и разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств (ранее было обязательным при наличии на машине).

 
 
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  Изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении внесены указом президента. ...
 
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