Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском РОВД состоялось оперативное совещание по итогам 2019 года. Участие в работе приняли заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков, прокурор Несвижского района Александр Алисевич, заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома полковник милиции Николай Максимович, начальник Несвижского РОВД полковник милиции Александр Юрченко.





























В ходе совещания был заслушан ряд докладов о результатах оперативно-служебной деятельности служб и подразделений Несвижского РОВД в 2019 году, выполнении директивных требований Главы государства и мерах по повышению эффективности противодействия преступности, укреплению правопорядка и общественной безопасности. Отдельное внимание было уделено вопросам наркоконтроля, проблемам преступлений с банковскими карточками, состоянию дорожной безопасности, реализации вопросов государственных программ и проектов, работающих в Несвижском районе, также повышению уровня взаимодействия с сельскими исполнительными комитетами, осуществлении профилактических мероприятий, связанных с безопасностью жизнедеятельности в регионе.

В заключение ряд сотрудников Несвижского РОВД, в соответствии с приказом МВД Республики Беларусь, был награжден юбилейной медалью «100 год міліцыі Беларусі» и нагрудным знаком «Выдатнік міліцыі».

За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома полковник милиции Николай Максимович вручил Грамоту и Благодарности начальника УВД Минского облисполкома сотрудникам Несвижского РОВД.

Подробности — на страницах «НН».