Не поделили власть: протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

На площади перед администрацией собрались, по разным данным, от 500 до 1000 человек, которые требовали пересмотра итогов второго тура президентских выборов, прошедших 8 сентября в этой отколовшейся при участии России грузинской республике.





Проигравший Раулю Хаджимбе кандидат Алхас Квициниа обратился в суд, но его иск был отклонен. Сегодня суд кассационной инстанции удовлетворил ходатайство об отводе судьи — дело будет рассмотрено повторно. Но произошло это после того, как протестующие ворвались внутрь здания администрации президента, выбив двери и стекла на первом этаже.



