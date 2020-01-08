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Военкомат предлагает гражданским поработать на военных за свой счет

09.01.2020 15:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По соцсети Facebook ходит скан документа, из которого следует, что военный комиссариат Московского района Минск получит в свое распоряжение дополнительных сотрудников, но их работу оплачивать будут направляющие их организации.

Работать на военкомат они будут временно: с 13 по 31 января 2020 года. Их функция — «проведение мероприятий приписки граждан к призывному участку».



На скане не видно, какие именно организации получили письмо о том, что им нужно выделить сотрудников для военных. Скорее всего, это «доведено» госкомпаниям. 

Причем оплачивать работу в военкомате будет именно та организация, которая временно направила сотрудника, а не комиссариат.

В военкомате комментировать этот документ для Office Life отказались.
 
Теги: Минск
 
 
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По соцсети Facebook ходит скан документа, из которого следует, что военный комиссариат Московского района Минск получит в свое распоряжение дополнительных...
 
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