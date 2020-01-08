При прохождении техосмотра уже не нужна медицинская справка

Источник материала: Полесская правда





Для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не нужна медицинская справка о состоянии здоровья. Об этом сообщает сайт УП «Белтехосмотр». Изменения внесены в соответствии с официально опубликованном на Национальном правовом интернет-сайте Республики Беларусь Указом № 492 от 30 декабря 2019 года и действуют с 2 января 2020 года.

Из перечня документов, предоставляемых гражданином (если транспортное средство зарегистрировано на физлицо), также исключено разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств — при их наличии на транспортном средстве.

Для транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, упразднен специальный сокращенный срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в 6 месяцев. Срок действия разрешения определяется в общем порядке (1 или 2 года).

В перечень документов, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ включено разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра из указанного перечня исключен.