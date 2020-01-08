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При прохождении техосмотра уже не нужна медицинская справка
09.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не нужна медицинская справка о состоянии здоровья. Об этом сообщает сайт
Из перечня документов, предоставляемых гражданином (если транспортное средство зарегистрировано на физлицо), также исключено разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств — при их наличии на транспортном средстве.
Для транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, упразднен специальный сокращенный срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в 6 месяцев. Срок действия разрешения определяется в общем порядке (1 или 2 года).
В перечень документов, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ включено разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра из указанного перечня исключен.
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> Для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не нужна медицинская справка о состоянии здоровья. Об этом...
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