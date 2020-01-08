«Белавиа» открывает прямой рейс в Актау

Источник материала: Ежедневник





«Белавиа» начнет летать Актау, Казахстан, сообщается на сайте авиакомпании.

Начиная со 2 июня 2020 года «Белавиа» начинает выполнение рейсов в Международный аэропорт Актау, Казахстан. Полеты будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Обратный вылет в НАП Минск планируется по понедельникам, средам и субботам и прибытием в белорусскую столицу в 05.50 утра.

Стоимость в одну сторону по тарифу Light стартует от 124 евро, туда-обратно от 196 евро.



Время в пути занимает около трех с половиной часов.