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«Белавиа» открывает прямой рейс в Актау

09.01.2020 17:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Белавиа» открывает прямой рейс в Актау

«Белавиа» начнет летать Актау, Казахстан, сообщается на сайте авиакомпании.

Начиная со 2 июня 2020 года «Белавиа» начинает выполнение рейсов в  Международный аэропорт Актау, Казахстан. Полеты будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Обратный вылет в НАП Минск планируется по понедельникам, средам и субботам и прибытием в белорусскую столицу в 05.50 утра.

Стоимость в одну сторону по тарифу Light стартует от 124 евро, туда-обратно от 196 евро.

Время в пути занимает около трех с половиной часов.

 
Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» начнет летать Актау, Казахстан, сообщается на сайте авиакомпании.
 
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