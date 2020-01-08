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«Белавиа» открывает прямой рейс в Актау
09.01.2020 17:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
«Белавиа» начнет летать Актау, Казахстан, сообщается на сайте авиакомпании.
Начиная со 2 июня 2020 года «Белавиа» начинает выполнение рейсов в Международный аэропорт Актау, Казахстан. Полеты будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Обратный вылет в НАП Минск планируется по понедельникам, средам и субботам и прибытием в белорусскую столицу в 05.50 утра.
Стоимость в одну сторону по тарифу Light стартует от 124 евро, туда-обратно от 196 евро.
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«Белавиа» начнет летать Актау, Казахстан, сообщается на сайте авиакомпании.
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