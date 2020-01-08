Лучший белорусский нападающий перешел в ЦСКА

Источник материала: Tut.by

Московский ЦСКА подписал контракт на 4,5 года с белорусским нападающим Ильей Шкуриным. Ранее Илья успешно прошел медобследование. Интересно, что только вчера сообщалось о его переходе из РЦОР-БГУ в брестское «Динамо».





Форвард пришел в РЦОР-БГУ перед началом прошлого сезона, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей.

Он стал лучшим бомбардиром турнира , а также лучшим нападающим . Илья также был признан самым полезным футболистом чемпионата по системе «гол + пас» (19+7).

20-летний форвард поразил ворота 10 клубов в «вышке», сделал один покер и один хет-трик. При этом в сборную Беларуси его пока не берут.