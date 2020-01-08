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Лучший белорусский нападающий перешел в ЦСКА
Источник материала: Tut.by
Московский ЦСКА подписал контракт на 4,5 года с белорусским нападающим Ильей Шкуриным. Ранее Илья успешно прошел медобследование. Интересно, что только вчера
Форвард пришел в РЦОР-БГУ перед началом прошлого сезона, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей.
Он стал
20-летний форвард поразил ворота 10 клубов в «вышке», сделал один покер и один хет-трик. При этом в сборную Беларуси его пока не берут.
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Армейский клуб подписал с ним контракт на 4,5 года.
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