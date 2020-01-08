Более 25 тыс. человек прошли паспортный контроль в 2019 году в «Гудогае-2»

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, сотрудники Молодечненского таможенного поста МРТ уже год осуществляют функции пограничного контроля в железнодорожном пункте пропуска «Гудогай-2» на станции «Молодечно».

В 2019 году таможенниками оформлено около 12,5 тыс. железнодорожных составов. Паспортный контроль осуществлен в отношении более 25 тыс. физических лиц, следующих через железнодорожный пункт пропуска «Гудогай-2».

Специалист отметила, что реализация принципа «одного окна», когда все документы представляются сотруднику таможни, позволяет сократить время на проведение контрольных процедур и создать условия для увеличения пропускной способности пункта пропуска.