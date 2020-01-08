Отбывающий наказание на «домашней химии» нарушает ПДД. Что ему за это грозит?

Источник материала: Tut.by

«Почему парню на „домашней химии“ все его выходки сходят с рук?», — так отреагировали читатели на новые лихачества на дороге бывшего футболиста Ильи Лухвича. AUTO.TUT.BY узнал в Управлении надзорно-исполнительной деятельности МВД Беларуси, что грозит нарушителю ПДД, если он отбывает наказание на «домашней химии».



Фото: instagram.com/ilukhvich/

Напомним, парень стал известен в Сети еще в прошлом году, но не благодаря своим спортивным достижениям, а после демонстрации грубых нарушений ПДД, которые он выкладывал с своем аккаунте в Instagram. Например, на мамином Infiniti Илья объезжал пробки по обочине и встречке, пересекал двойную сплошную, разъезжал прямо по площади Независимости. В прошлом году он получил два года за мошенничество — вместе со своей девушкой Анастасией Будько они приобретали неисправные мобильники и продавали их под видом работающих. Сейчас Илья отбывает срок на «домашней химии», а недавно стало известно , что он снова хвалится нарушениями ПДД в интернете.

«Но ведь сейчас парень находится „на домашней химии“ и должен соблюдать определенный порядок», — возмущаются читатели.

В Управлении надзорно-исполнительной деятельности МВД Беларуси AUTO.TUT.BY пояснили: если лицо, осужденное к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение, допускает нарушения, установленных для него нарушений, его ожидают определенные последствия, вплоть до возбуждения нового уголовного дела, в соответствие со статьей 415 УК (Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы), максимальный срок наказания по которой - 3 года лишения свободы.

— Без тщательной проверки, выяснений всех обстоятельств нельзя давать оценку и утверждать, что уголовное дело возбудят или не возбудят, — отметил замначальника управления Сергей Аляшкевич.

При этом он уточнил, что для каждого человека, который находится на «домашней химии», обязанности и ограничения по отбыванию наказания устанавливаются индивидуально. На это влияют многие факторы: место и график работы, занимаемая должность, место жительства, протяженность маршрута от работы до дома, необходимость посещать какие-то учреждения, например, лечебные, и другие.

Нарушения могут быть совершенно разными, к примеру, осужденный мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, в установленное для него время отсутствовать по месту жительства, прогулять работу либо не явился в милицию отмечаться.

Нарушителю условий отбывания наказания сотрудник милиции объявляет взыскание.

— Бывает, к примеру, что осужденный нарушал ПДД, но делал это, не нарушая порядок отбывания наказания. В таком случае он будет привлечен к ответственности в соответствии с КоАП. Данное обстоятельство будет учитываться при рассмотрении вопроса о возможности досрочного освобождения от наказания. Но за некоторые нарушения ПДД предусмотрена уголовная ответственность, виды наказаний там совершенно другие.

Если человек получает четыре и более взысканий за нарушение условий отбывания наказания, может быть рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

По сведениям Управления надзорно-исполнительной деятельности такое происходит нечасто, все же контингент, которому назначается «домашняя химия», как правило, не нуждается в изоляции от общества – это люди, которые готовы исправиться, не находясь в местах лишения свободы .

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