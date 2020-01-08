Apple призналась, что сканирует все ваши фото в iCloud

Источник материала: KYKY

Теперь Apple сканирует все фото, которые пользователи из айфонов грузят в iCloud, пишет The Daily Telegraph. Эту информацию подтвердила директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват на выставке в Лас-Вегасе.

Хорват объяснила, зачем компания это делает. Так она проверяет контент на предмет жестокого обращения с детьми, в том числе сексуального насилия над ними. Со слов сотрудницы корпорации, Apple использует специальное программное обеспечение – оно помогает автоматически скринить снятые на iPhone изображения, попавшие в iCloud. О других подробностях ПО она распространяться не стала.

«Apple использует технологию сопоставления изображений, чтобы помочь найти и сообщить о материалах о сексуальном насилии над детьми. Подобно спам-фильтрам в электронной почте, наши системы используют электронные подписи для поиска подозрительных изображений. Учетные записи, которые используются для хранения таких фотографий, нарушают наши условия обслуживания и подлежат незамедлительному удалению», – уточнили в компании.

Суть алгоритма, созданного Apple, точно неизвестна. Но говорят, что он распознает детали изображений, сравнивая их с порнографическим контентом. Хорват напомнила, что учетные записи, хранящие такие фотографии, нарушают условия использования iCloud и подлежат немедленному удалению.

Фото обложки: Чейз С. Миддлтон.