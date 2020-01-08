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Как снимали первый советский мистический триллер «Дикая охота короля Стаха». Рассказывает оператор
Источник материала: СТВ
В 1979 году в Минске развернётся работа над картиной, которую с лёгкой руки критиков назовут первым советским мистическим триллером, рассказали в одной из серий документального цикла
Антонина Карпилова, музыковед, киновед, преподаватель:
Татьяна Логинова, как ни крути, была в центре внимания. Ещё бы – женщина-оператор! Но уже на съёмках «Венка сонетов» она безапелляционно заявила: для профессионализма пол совершенно неважен!
Татьяна Логинова, оператор:
Судьба всё же свела Татьяну с кино. С ней начинают считаться, а Рубинчик без раздумий приглашает поработать над «Дикой охотой».
Картина далась ему нелегко. Режиссёру пришлось изрядно покорпеть над сценарием: уместить роман в фильм было нереально! По нескольку раз Рубинчик заставлял художников переделывать декорации. Ночами сидел над раскадровкой. А с поиском натуры и вовсе вышла целая история.
Игорь Волчек, мультипликатор режиссёр, композитор:
Лучшие сцены сняли на белорусских полигонах. Однако как ни старались ни автор романа, ни режиссёр передать всё самое лучшее, присущее белорусскому народу, цензура с корнем вырвала все намеки на национальное. Короткевич фильмом остался недоволен.
И всё же потом оттаял и согласился с режиссёрской точкой зрения. Белорусскость всё же присутствовала, правда, была зарыта в другом – в изображениях и образах.
Антонина Карпилова:
В залах творилось невообразимое! На зрителя сцены охоты производили жуткое впечатление. Всё, благодаря возможным в тех реалиях эффектам: снимали нестандартно, через специальную оптику. Именно поэтому на экране как будто появляются чудовища.
Татьяна Логинова:
Игорь Волчек:
В Минске же премьера первого советского хоррора состоялась в Красном костёле весной 1980 года. Но перед этим в Доме кино прошёл закрытый показ. Ажиотаж вокруг картины был такой, что сами участники съёмок еле-еле пробились в зал.
«Дикая охота короля Стаха» получила 6 наград на различных кинофестивалях, поставив очередной рекорд в белорусском кино.
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В 1979 году в Минске развернётся работа над картиной, которую с лёгкой руки критиков назовут первым советским мистическим триллером, рассказали в одной из серий...
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