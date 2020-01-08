В Мядельском районе очевидцы вытащили из горящего дома 91-летнюю пенсионерку

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме в агрогородке Будслав, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Очевидцы увидели дым, вызвали МЧС. Но до приезда службы сами решили осмотреть дом, и благодаря этому спасли хозяйку. Огонь повредил кровлю, имущество и стены дома. Возможная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей.







