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В Мядельском районе очевидцы вытащили из горящего дома 91-летнюю пенсионерку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме в агрогородке Будслав, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Очевидцы увидели дым, вызвали МЧС. Но до приезда службы сами решили осмотреть дом, и благодаря этому спасли хозяйку. Огонь повредил кровлю, имущество и стены дома. Возможная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей.
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Новости Беларуси. Возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме в агрогородке Будслав, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Очевидцы увидели дым, вызвали...
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