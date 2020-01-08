Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет плюс 1-7.
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До 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 января
09.01.2020 18:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет плюс 1-7.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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