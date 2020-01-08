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До 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 января

09.01.2020 18:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 января
Фото из открытых источников

До 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 января Почему, когда идет снег, погода зимой кажется теплее?
В пятницу, 10 января, в Беларуси, по данным синоптиков, будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки (дождь, по востоку страны с мокрым снегом). В отдельных районах ожидается туман. В ночные и утренние часы местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-западный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет плюс 1-7.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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