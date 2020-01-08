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В Вилейке теперь можно сдавать старую бытовую технику на переработку за деньги

09.01.2020 17:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Площадка для временного хранения отходов электрооборудования открылась в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейке теперь можно сдавать старую бытовую технику на переработку за деньги

Теперь у жителей города появилась возможность сдать на переработку старую бытовую технику, а не выбрасывать, загрязняя природу. Причем за каждую единицу предусмотрено денежная выплата.

Об эффективном развитии жилищно-коммунального хозяйства Вилейского района – в видеоматериале Ольги Шерстневой.

В Вилейке теперь можно сдавать старую бытовую технику на переработку за деньги

Люди в материале: Ольга Шерстнева
 
 
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Новости Беларуси. Площадка для временного хранения отходов электрооборудования открылась в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Теперь у жителей...
 
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