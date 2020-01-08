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В Вилейке теперь можно сдавать старую бытовую технику на переработку за деньги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Площадка для временного хранения отходов электрооборудования открылась в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Теперь у жителей города появилась возможность сдать на переработку старую бытовую технику, а не выбрасывать, загрязняя природу. Причем за каждую единицу предусмотрено денежная выплата.
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Новости Беларуси. Площадка для временного хранения отходов электрооборудования открылась в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Теперь у жителей...
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