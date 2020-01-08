Ножи и кинжалы. Более 100 единиц холодного оружия пытались незаконно переместить через границу в 2019 году

Источник материала: Вороновская газета

незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза. Среди изъятых предметов — ножи, в том числе охотничьи и штык-ножи, кастеты, сабли, а также дубинки телескопические и палки резиновые. Последние являются холодным оружием ударно-раздробляющего действия. Гродненскими таможенниками в 2019 году изъято более 100 единиц холодного оружия при егочерез таможенную границу Евразийского экономического союза. Среди изъятых предметов — ножи, в том числе охотничьи и штык-ножи, кастеты, сабли, а также дубинки телескопические и палки резиновые. Последние являются холодным оружием ударно-раздробляющего действия.







Еще два ножа выявлены таможенниками на белорусско-литовской границе, через которую нарушители следовали по «зеленому» коридору на легковых авто. В пункте пропуска «Каменный Лог» в багаже гражданина Российской Федерации обнаружен нож марки «Сапсан» с гравировкой на клинке. В пункте пропуска «Лоша» уже у гражданина Республики Беларусь изъят нож из металла серого цвета с черным напылением. Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории оба ножа изготовлены заводским способом и относятся к категории холодного оружия колюще-режущего действия.





За незаконное перемещение холодного оружия через границу предусмотрена административная ответственность в виде штрафа с применением специальной конфискации.