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Ножи и кинжалы. Более 100 единиц холодного оружия пытались незаконно переместить через границу в 2019 году

09.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненскими таможенниками в 2019 году изъято более 100 единиц холодного оружия при его незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза. Среди изъятых предметов — ножи, в том числе охотничьи и штык-ножи, кастеты, сабли, а также дубинки телескопические и палки резиновые. Последние являются холодным оружием ударно-раздробляющего действия.
 
Ножи и кинжалы. Более 100 единиц холодного оружия пытались незаконно переместить через границу в 2019 году
Ножи и кинжалы. Более 100 единиц холодного оружия пытались незаконно переместить через границу в 2019 году
 
 
Еще два ножа выявлены таможенниками на белорусско-литовской границе, через которую нарушители следовали по «зеленому» коридору на легковых авто. В пункте пропуска «Каменный Лог» в багаже гражданина Российской Федерации обнаружен нож марки «Сапсан» с гравировкой на клинке. В пункте пропуска «Лоша» уже у гражданина Республики Беларусь изъят нож из металла серого цвета с черным напылением. Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории оба ножа изготовлены заводским способом и относятся к категории холодного оружия колюще-режущего действия. 
 
Ножи и кинжалы. Более 100 единиц холодного оружия пытались незаконно переместить через границу в 2019 году
 
За незаконное перемещение холодного оружия через границу предусмотрена административная ответственность в виде штрафа с применением  специальной конфискации.
www.grt.customs.gov.by
 
 
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Гродненскими таможенниками в 2019 году изъято более 100 единиц холодного оружия при его незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского...
 
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