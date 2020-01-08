|
Ножи и кинжалы. Более 100 единиц холодного оружия пытались незаконно переместить через границу в 2019 году
09.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродненскими таможенниками в 2019 году изъято более 100 единиц холодного оружия при его
Еще два ножа выявлены таможенниками на белорусско-литовской границе, через которую нарушители следовали по «зеленому» коридору на легковых авто. В пункте пропуска «Каменный Лог» в багаже гражданина Российской Федерации обнаружен нож марки «Сапсан» с гравировкой на клинке. В пункте пропуска «Лоша» уже у гражданина Республики Беларусь изъят нож из металла серого цвета с черным напылением. Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории оба ножа изготовлены заводским способом и относятся к категории холодного оружия колюще-режущего действия.
За незаконное перемещение холодного оружия через границу предусмотрена административная ответственность в виде штрафа с применением специальной конфискации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ножи и кинжалы. Более 100 единиц холодного оружия пытались незаконно переместить через границу в 2019 году
Гродненскими таможенниками в 2019 году изъято более 100 единиц холодного оружия при его незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)