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Лукашенко кратко объяснил, почему провалил переговоры по нефти с Россией

09.01.2020 17:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 9 января, Александр Лукашенко пришел на цермению вручения премии «За духовное возрождение». Внезапно президент решил высказаться о неудачных переговорах по российской нефти – его слова цитирует Telegram-канал «Пул Первого», близкий к администрации Лукашенко:

«В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли».

Также президент, как и в новогоднем обращении, сказал, что мы живем в нелегкое время: «Сейчас очень острый период существования нашего государства. Мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева-направо, и не дай бог неверный шаг – мы потеряем все. Надо прекратить «шатания» по мирным улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет. Но я не первый президент, который эту страну строил!»

Напомним, с 1 января Россия прекратила поставлять нефть Беларуси, и беларуские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) остались без российского сырья. Концерн «Белнефтехим» заявил, что у Беларуси оставались запасы накопленной нефти, но их хватало меньше, чем на две недели. Чуть позже наша страна договорилась о поставках сырья у частных компаний. О том, как инфоповоду отнеслись эксперты, можете прочитать по ссылке.

 
 
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Сегодня, 9 января, Александр Лукашенко пришел на цермению вручения премии «За духовное возрождение». Внезапно президент решил высказаться о неудачных...
 
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