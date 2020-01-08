Под Жабинкой Ford врезался в разворачивающийся через сплошную VW - пострадали трое

Источник материала: Tut.by

Четыре человека попали в больницу после ДТП в Жабинковском районе с участием Volkswagen Golf и Ford. Подробности сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

ДТП произошло 9 января около 14.30 на 34 км автодороги Р7 Каменец — Жабинка.

70-летняя жительница Жабинковского района за рулем Volkswagen Golf при спуске с путепровода пересекла двойную сплошную линию разметки, а затем начала разворачиваться. Двигавшийся за ней в попутном направлении 30-летний водитель автомобиля Ford не успел среагировать на маневр и столкнулся с VW.

В результате происшествия три человека — водитель и 16-летний пассажир Volkswagen Golf, 62-летняя пассажирка Ford — доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Водители трезвы. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.