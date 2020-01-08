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Теряя тапки. Вещи из спального гардероба бегут в большую моду

09.01.2020 18:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Теряя тапки. Вещи из спального гардероба бегут в большую моду

фото: rbk.ru

Такие столпы мировой моды, как Balenciaga, Dolce & Gabbana и Gucci, предлагают дополнять повседневный образ…тапками. А также – комбинациями, пижамами и прочей «домашней» одеждой.

Некоторые усматривают в этом прихоти модных дизайнеров, а некоторые – социальными факторами. Так, согласно расчетам экспертов, к 2024 году число безработных может возрасти до 7,8 млн человек, а 60% трудоспособного населения будут работать на фрилансе, пишет РБК. Зачем неработающей домохозяйке или дизайнеру за стационарным компьютером что-то помимо красивой пижамы, махрового халата и уютных мюли?

Впрочем, переход предметов спального гардероба в большую моду начался не вчера…

Пижамы

Это началось еще в 1930-х, когда Габриэль Шанель разгуливала в шелковой рубашке с контрастной отделкой и небольшим кармашком на груди по пляжам Лидо, Довиля и Биаррица. После Коко Шанель в пижаме на людях стали появляться Жанна Ланвен, Джоан Кроуфорд, Софи Лорен и Марлен Дитрих. На спальные образы немецкой актрисы даже обращали внимание журналисты: после выхода фильма «Шанхайский экспресс», в котором Дитрих снялась в шелковом комплекте черного цвета, они писали, что именно так современные элегантные дамы должны выглядеть в поездах.


Кадр из фильма Коко Шанель

На подиуме пижамы появились лишь полвека спустя, в 2002-м. Миучча Прада показала в рамках весенне-летней коллекции пижамные рубашки. Но здесь важен был контекст: каждая из них заправлялась в классические шерстяные шорты, а сама коллекция воспевала офисный стиль. Модники, шокированные предложением носить пижаму на работу (или вовсе в ней никуда не ходить), обсуждали легальность такой идеи вплоть до похожего показа Dolce & Gabbana в 2009 году.


Комбинации

Больше споров велось разве что в отношении платьев-комбинаций, которые до показа Джанни Версаче были вещью точно не для посторонних глаз. В его весенне-летнюю коллекцию 1995 года, которую на подиуме представляли Карла Бруни, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Кейт Мосс, вошли шелковые платья ярких цветов, напоминавшие ночнушки. Носить их предлагалось с босоножками с тонкими ремешками и сумочками в тон, а также с золотистыми заколками, повторявшими фурнитуру платьев. Что они не были настолько эпатажными и стыдными, как тогда казалось обывателям и прессе, стало ясно в 2016 году. В весенне-летнем сезоне многие ведущие бренды — от Celine под руководством Фиби Файло до Balenciaga во главе с Александром Вангом — показали пижамы и комбинации, которые почти полностью обнажали как женское, так и мужское тело.


Спустя три года, в течение которых модная общественность переживала кюблер-россовские «отрицание, злость, торг, депрессию и принятие», вещи из домашнего гардероба перестали быть чем-то экстраординарным. Они постоянно появляются на подиуме, улице и даже красной дорожке (привет Рианне, Тильде Суинтон и Джессике Альбе) — не в откровенном виде, который продвигали в 1995-м и 2016-м, а в сочетании со спортом и этникой, как в новых коллекциях Louis Vuitton, Burberry и Ann Demeulemeester.

Халаты и полотенца


Анжелика Агурбаш на премии Золотой хит, декабрь 2019

Коллекцию Versace 1995 года недаром называют легендарной: помимо шелковых платьев-комбинаций в ней демонстрировались махровые полотенца и халаты, которые были переработаны и снова показаны на шоу бренда более 20 лет спустя. В эпоху социальных сетей идея стала настолько популярной, что через полтора месяца после показа, в ноябре 2017-го, в банном комплекте, но от другого бренда — Palomo Spain, на премию MTV Europe Music Awards вышла Рита Ора. Певица выглядела так, будто действительно только что приняла ванну (ее выдавали туфли со стразами и серьги-шандельеры, хотя некоторые купаются и в них), а вот Рианна, снявшаяся для декабрьской обложки французского Vogue в том же году, совместила «махровый тюрбан» с желтой шубой и топом с глиттером.


Как и в случае с пижамами и комбинациями, после открытой демонстрации тенденции дизайнеры перешли к ее интерпретации. На подиум попали уже не типичные банные халаты с названием бренда или именем носителя, а верхняя одежда, их напоминающая. Это пальто свободного кроя с удлиненными рукавами и толстым поясом, сделанные из стеганой кожи или мягкого флиса. В последнее время их можно было увидеть у Balenciaga, Salvatore Ferragamo, Stella McCartney, Lacoste и Miu Miu, которые предлагают сочетать халат — нет, не с полотенцами и домашними тапочками  — с бейсболками, ботфортами и водолазками.


Burberry, весна-лето 2020

Домашние тапочки

С тапочками, которые кажутся пригодными лишь для прогулок по квартире, все получилось ровно наоборот. Четыре года назад Gucci представили нечто, напоминающее домашнюю обувь, — мюли с внутренней меховой отделкой, прозванные «бабушами». Идея носить их с трикотажными костюмами, кашемировыми пальто и все с теми же шелковыми пижамами быстро прижилась в модных кругах — и вот до сих пор их выгуливают Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Джаред Лето и A$AP Rocky. После премьеры таких тапочек их ринулись интерпретировать другие модные марки, в том числе отечественные «Разгуляев Благонравова» и To Be Woman: мюли с помпонами и аппликациями по мотивам картин Малевича они предлагают зимой использовать дома, а летом — на улице.

Демне Гвасалии заигрывания с тенденциями кажутся бессмысленными: если и выпускать домашние тапочки, то сразу такие, в которых многие русские, закинув ногу на ногу, смотрят «Иронию судьбы», — полиэстеровые, клетчатые, на тонкой рифленой подошве. В лукбуке новой resort-коллекции команда Balenciaga сочетает их с архитектурными пальто, брюками со стрелками и брендированными кросс-боди, будто забыв о требованиях, которые предъявляет к обуви погода. Хотя на улицу в таких домашних тапочках, вероятно, и не придется выходить: Демна в 2019-м, как и Миучча в 2020-м, обуславливает присутствие домашней одежды в повседневном образе социальными трендами.

 

Balenciaga, resort 2020

 
 
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Такие столпы мировой моды, как Balenciaga, Dolce & Gabbana и Gucci, предлагают дополнять повседневный образ…тапками. А также – комбинациями, пижамами и прочей «домашней»...
 
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