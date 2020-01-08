Прямой рейс из Минска в испанский Реус откроют с 4 июня. Это регион Коста-Дорада

Полеты будут организованы дважды в неделю по четвергам и воскресеньям с вылетом из Минска в 08:45. Обратный вылет будет осуществляться в 12:25. Время в пути составит 3 часа 45 минут.





Напомним, аэропорт Реус считается самой удобной воздушной гаванью для туристов, выбирающих в качестве места отдыха испанский регион Коста-Дорада.



