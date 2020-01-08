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Без приключений. Капотный МАЗ удержался в тройке лучших на «Дакаре»

09.01.2020 19:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда «МАЗ-СПОРТавто» без приключений преодолела пятый этап ралли-рейда «Дакар-2020» в Саудовской Аравии. Белорусский капотник приехал четвертым, но удержался в тройке лучших экипажей общего зачета, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».


В пятый день гонщики добрались до поселения Хаил в центральной части Саудовской Аравии. Длина спецучастка составила 353 километра, а вдоль пути было много камней и песчаных «ловушек». Гонщикам пришлось пересекать крупные дюны, которых в ближайшие дни станет еще больше.

МАЗ Сергея Вязовича проехал без инцидентов, но пропустил вперед российские экипажи и финишировал четвертым. На трассе он провел 4 часа 28 минут, отстав от победителя заезда Дмитрия Сотникова на 16 минут. В генеральной классификации белорусы идут в первой тройке, проигрывая почти 24 минуты лидеру ралли Андрею Каргинову.


«Проехали этап аккуратно, ничего не прокололи. Долгое время не могли нащупать свой темп, как-то некомфортно было ехать. В целом же, день для нас был гладким — обошлось без приключений», — рассказывает глава команды Сергей Вязович.

Заезд оказался спокойным и для других «зубров». МАЗ Александра Василевского показал на этапе 11-е время — немногим меньше 5 часов. Отставание от победителя составило 46 минут. Двумя строчками ниже финишировал Алексей Вишневский. От лучшего результата его отделяли почти 50 минут. В общем зачете белорусские экипажи поднялись вверх и теперь идут на 10-й и 11-й позиции.


«Нам немного не повезло в начале — пробили колесо на 20-м километре. Поменяли его и поехали дальше. Последний отрезок включал около 200 километров дюн, поросших растительностью. Сложным его не назовешь, разве что было скучновато ехать по однотипной трассе», — делится впечатлениями пилот Алексей Вишневский.

Шестой этап приведет экипажи в Эр-Рияд. Протяженность спецучастка впечатляет — 477 километров, и он обещает стать одним из самых сложных и опасных. Практически весь маршрут пролегает через пески и суровое бездорожье. Именно здесь гонщикам предстоит столкнуться с наиболее коварными дюнами.

Ралли-рейд «Дакар-2020» стартовал 5 января в Джедде и завершится 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составляет около 8 тыс. км, причем на спецучастки приходятся рекордные 5 тыс. км. В гонке принимают участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 соревнуются в классе грузовиков.

 
 
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В пятый день гонщики добрались до поселения Хаил в центральной части Саудовской Аравии. Длина спецучастка составила 353 километра, а вдоль пути было много камней и...
 
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