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На продажу выставлены два ТЦ некогда крупного брестского ритейлера. Цена одного - 23 миллиона
Источник материала: Tut.by
В Бресте выставили на аукцион два торговых центра, которые принадлежат известной в областном центре компании «Асстор-Вест», основанной бизнесвумен Еленой Дубовик и находящейся в состоянии банкротства. ТЦ расположены в неплохих местах, в них работают магазин «Дионис» и другие точки. За один торговый центр просят 23,7 миллиона рублей, за другой — 3,9 млн,
Брестская компания «Асстор-Вест» была крупным местным торговым оператором. По объему розничного товарооборота в 2013 году компания вошла в топ-120 ритейлеров Беларуси. Но после кризиса 2014 года «Асстор-Вест» начала испытывать проблемы и в 2016 году в отношении нее было возбуждено дело о банкротстве. В 2015 же году «Асстор-Вест» сдал в аренду полоцкой сети «Дионис» четыре магазина и один торговый центр, писал «
Торги пройдут 28 января. Начальная цена — 23,7 млн рублей. Это уже не первая попытка его продать.
Торги также пройдут 28 января. Начальная цена — 3,9 млн рублей. Это первая попытка его продажи.
Отметим, что продается также и другое имущество «Асстор-Веста»: от оборудования до магазинов. Что-то уже куплено, что-то — еще нет. Например, оборудование в 2019 году покупала брестская сеть «Продтовары», один из магазинов купила минская компания «ВалдисАгро».
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ТЦ расположены в неплохих местах, в них работают магазин «Дионис» и другие торговые точки.
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