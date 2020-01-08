ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банки приостановили выпуск карточек БЕЛКАРТ. Почему так произошло и на что это повлияло

09.01.2020 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

C 1 января белорусские банки приостановили выпуск карточек БЕЛКАРТ. Сейчас банки предлагают только совместные карточки национальной платежной системы и MasterCard — БЕЛКАРТ-Maestro. FINANCE,TUT,BY выяснял, с чем это связано и когда выпуск карточек БЕЛКАРТ будет возобновлен.

Банки приостановили выпуск карточек БЕЛКАРТ. Почему так произошло и на что это повлияло

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Многие белорусские банки убрали со своих сайтов информацию об оформлении карточек платежной системы БЕЛКАРТ. Она осталась, к примеру, на сайте Белагропромбанка, но по телефону нам сообщили, что и там открыть БЕЛКАРТ сейчас нельзя.

— К сожалению, пока заготовок карточек у нас нет, они должны быть после 10−11 числа, — ответили в отделении Белагропромбанка.

На сайте Беларусбанка карты платежной системы БЕЛКАРТ с 1 января 2020 года находятся в разделе «Карточки, выпуск которых прекращен». В частности, туда попали обычная карточка БЕЛКАРТ, «ФотоКарта», карта «Детская».

Банки приостановили выпуск карточек БЕЛКАРТ. Почему так произошло и на что это повлияло

Скриншот с сайта belarusbank.by

Наши читатели сообщили, что банк также перестал выпускать карты учащегося (эта карта предназначена для школьников, тоже работает на платежной системе БЕЛКАРТ).

«Беларусбанк перестал выпускать карты учащегося. В контакт-центре не говорят, из-за чего и будут ли вообще их выпускать. С сайта убрали соответствующую ссылку для оформления и всю информацию», — рассказал обратившийся в редакцию читатель.

Информация о карте учащегося действительно недоступна на момент написания текста.

По поводу оформления карты учащегося в контакт-центре Беларусбанка нам сказали следующее:

— В настоящее время такой возможности нет, так как банк не выпускает карты БЕЛКАРТ.

Почему возникли вопросы с выпуском карт

В PR-службе платежной системы БЕЛКАРТ назвали «некорректной» информацию о том, что банки временно приостановили выпуск карточек. Сложившуюся ситуацию там объясняют тем, что, согласно постановлению Нацбанка, с 1 января 2020 года банки обязаны выпускать карточки БЕЛКАРТ либо с чипом, либо с чипом и магнитной полосой. До этого карты этой платежной системы выпускались только с магнитной полосой (за исключением карточки БЕЛКАРТ-Maestro).

— В 2019 году платежная система БЕЛКАРТ предоставила возможность белорусским банкам эмитировать карточки БЕЛКАРТ с чипом. В настоящее время банками
производится обновление продуктовых линеек. Кроме того, банки по-прежнему имеют
возможность выпускать кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-Maestro с чипом, — говорят в PR-службе платежной системы.

Как объяснил FINANCE.TUT.BY источник в банковской сфере, при этом банки не спешат выпускать «отечественные» карты с чипом, потому что они обходятся значительно дороже магнитных.

— Заготовка карточки только с магнитной полосой в зависимости от производителя стоит до 50 центов, цена заготовки карточки с чипом может доходить до доллара. Сейчас в стране эмитировано около 5 миллионов карточек БЕЛКАРТ. Перевыпустить каждую заготовку — это около 5 миллионов долларов в общей сумме, — подсчитывает эксперт. — На кого лягут эти затраты, особенно с учетом того, что карточки БЕЛКАРТ были, так сказать, социальными и часто выдавались бесплатно в рамках зарплатных проектов на госпредприятиях, пенсионерам, школьникам? Физлица платить, конечно, не будут, банки просто так выделить такие деньги тоже не могут. Поэтому ситуация зависла.

В PR-службе БЕЛКАРТ прокомментировали, что «коммерческие вопросы являются тайной банков и платежной системы».

— По нашему мнению, переход на эмиссию карточек БЕЛКАРТ с чипом не окажет существенного влияния на стоимость карточек для конечного потребителя, — подытожили в БЕЛКАРТ.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  C 1 января белорусские банки приостановили выпуск карточек БЕЛКАРТ. Сейчас банки предлагают только совместные карточки национальной платежной системы и MasterCard —...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Туркменистане развернули антиамериканскую пропаганду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика