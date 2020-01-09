Названы лучшие легкоатлеты Беларуси в 2019-м. На Олимпиаде-2020 от них ждут 3−4 медали

Источник материала: Tut.by

В белорусской легкой атлетике подвели итоги 2019 года, в котором самыми важными для вида спорта соревнованиями были II Европейские игры в Минске, матчевая встреча Европа — США в Минске и чемпионат мира в Дохе. Лучшие атлеты стали победителями ежегодной национальной премии «Атлетика», а теперь нацеливаются на Олимпиаду 2020 года: Максим Недосеков закроется перед Играми в Токио, а Вадим Девятовский ждет от спортсменов на главном старте четырехлетия три-четыре медали и больше.



Максим Недосеков во время матчевой встречи Европа — США в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

У мужчин в борьбе за статуэтку «Атлетика» второй год кряду первенствовал 21-летний Максим Недосеков. В 2019 году он стал чемпионом Европейских игр в индивидуальном зачете и был лучшим в матчевой встрече Европа — США, установив новый личный рекорд (2,35 м) и перевыполнив норматив для отбора на Олимпийские игры 2020 года.

На чемпионате мира 2019 года в Дохе с результатом 2,33 м Максим финишировал четвертым.

Кроме того, в 2019-м Недосеков выиграл молодежный чемпионат Европы, взяв высоту 2,29 м. Так что он также стал победителем премии «Атлетика» в категории «Молодежь».

— Я веду привычный образ жизни, — рассказал Максим о подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио. — Весной хочу закрыться, чтобы эмоционально подвести себя к Олимпиаде. Перед матчевой встречей Европа — США я практиковал такой подход, когда закрылся на десять дней — жил в себе (музыка, игры), — и тогда поставил рекорд — 2,35 м. Теперь хочу попробовать закрыться на месяц.

— Нужно ли куда-то уезжать или отказаться от интернета, например, чтобы добиться нужного состояния?

— Следует не поддаваться соблазнам.

— Что ты имеешь в виду? Походы в клуб?

— И это тоже. Зовут и на дни рождения, и на общественные мероприятия. Ради качественных тренировок, чтобы хотелось прыгать на результат, стоит отказаться от активного отдыха. Накапливая энергию, завожусь потом с пол-оборота. Тренеры успокаивают: «Тише, тише!»

— Чего ты ждешь от выступления на Олимпиаде?

— Неважно, каким будет результат — хоть 2,20 м, хоть 2,38 м. Главное — медаль. Поеду в Токио за медалью.

«Тренер сказал: «Я пошел курить». Недосеков — про рекорд сезона в прыжках в высоту и матч Европа — США

Копьеметательница Татьяна Холодович впервые первенствовала на «Атлетике» у женщин. На II Европейских играх, находясь в прекрасной форме, она отправила снаряд на 67,22 м (второй результат прошлого сезона среди спортсменок из Европы и четвертый в мире) и стала победительницей соревнований в индивидуальном зачете.

Татьяна пропустила церемонию «Атлетика».



Татьяна Холодович во время матчевой встречи Европа — США в Минске. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Обладатели главных наград «Атлетика» в предыдущие годы:

2014 — Марина Арзамасова (бег) и Андрей Кравченко (многоборье)

2015 — Марина Арзамасова (бег) и Александр Линник (бег)

2016 — Ольга Мазуренок (марафонский бег) и Иван Тихон (метание молота)

2017 — Алина Талай (бег с барьерами) и Павел Борейша (метание молота)

2018 — Ольга Мазуренок (марафонский бег) и Максим Недосеков (прыжки в высоту)

Другие победители номинаций «Атлетики» по итогам 2019 года: категория «Молодежь» — Карина Демидик и Максим Недосеков (оба — прыжки в высоту); категория «Юниоры» — Алина Лучшева (бег на 400 м) и Никита Коляда (спортивная ходьба); категория «Юноши» — Елизавета Гришкевич (спортивная ходьба) и Роман Хартанович (метание диска).

После торжественной части церемонии «Атлетика» в интервью журналисту SPORT.TUT.BY Юрию Михалевичу председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский поведал о жизни после сложения полномочий депутата Палаты представителей и тяжелом разговоре с президентом страны Александром Лукашенко о медалях Олимпийских игр 2020 года.

— Вадим Анатольевич, вы не ходили на парламентские выборы в 2019 году, а, будучи депутатом, признавались, что получали меньше, чем если бы были заняты где-нибудь еще. Как вы зарабатываете теперь, ведь работа руководителем федерации — общественная?

— Да, до депутатства у меня было предложение о работе за рубежом. Поверьте, сумма в контракте впечатлила. В разы больше, чем зарабатывают депутаты. С учетом интенсивной работы в федерации — по сути, волонтерской, и особенностей национального законодательства как депутат я не мог работать где-то еще.

Сейчас я по-прежнему волонтер. Определяюсь еще. Где-то укреплюсь, но точно буду заниматься развитием легкой атлетики.

— Может, в международных организациях, где вы могли бы построить карьеру?

— До Олимпийских игр в Токио я вижу себя в одной роли — человека, который глобально отвечает за развитие легкой атлетики в стране и за результат на Олимпиаде-2020. Этим и буду заниматься. Разговоры о других активностях станут уместны после Олимпиады.

— В 2020 году вас ждет серьезное испытание — Олимпийские игры.

— До прошлой Олимпиады в Рио-де-Жанейро я пробыл председателем федерации только год. И то к тому времени мы провели большие изменения, которые стали почвой для пробившихся росточков. После Игр 2020 года в Токио можно будет подвести полноценный итог проделанной работе.

— Омоложение сборной проведено, результаты атлетов в абсолютном выражении растут, и тем не менее между вами и президентом страны Александром Лукашенко на олимпийском собрании в ноябре 2019-го состоялся жесткой разговор. Он сказал вам на эмоциях: «Ой, молчи. Ты как скажешь — всё наоборот получается. […] От главы федерации я получил заверение, что на этом чемпионате мира мы получим медали. Но, Вадим, их не было. Медали либо есть, либо их нет. Близко — такого нет».

— Надо добавить, что в этом диалоге прозвучало еще кое-то. Да, четвертое и пятое места на чемпионате мира, сказал президент, — это хорошо, но где медали? И про пики формы в сезоне президент также упомянул. А мы честно акцентировали внимание, что выведем спортсменов на пик под Европейские игры, а остальное — по ходу.

Спортсмены результатами на матчевой встрече Европа — США за меньше чем месяц до чемпионата мира сами дали повод рассчитывать на награды. Макс Недосеков прыгнул в высоту 2,35 м — это рекорд сезона и лучший его результат в карьере. Понятно, что теоретические шансы на медали в Дохе у нас были, что мы и признавали…

— Вы правы. Но после Олимпиады-2020 подобные пояснения будут неинтересны, согласны? Оценивать станут наличие медалей.

— Именно так, и мы полностью сосредотачиваемся в 2020 году на Олимпийских играх. В спорте загадывать нельзя, но планку мы себе установили.

— Три-четыре медали — говорили вы несколько лет назад. Есть ли поправки у задачи на Токио-2020?

— Правильно. Это то, о чем я говорил и что было озвучено публично, в том числе при президенте. Понятно, что на пути к Олимпиаде хотелось эти медали увидеть на чемпионате мира. При этом немаловажно, что наши спортсмены прибавляют в мастерстве… Кто-то посчитает, что прогрессом станут и две-три олимпийские медали, ведь в Рио-2016 была только одна — у Ивана Тихона. Мы же полагаем, что при хорошем стечении обстоятельств на Олимпиаде-2020 может быть и больше, чем три или четыре медали. Верим в это.