ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной

09.01.2020 22:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Многих людей волнует актуальный вопрос: возможны ли в принципе дружеские отношения между представителями разных полов?


фото: xvatit.com

У каждого человека существует мнение на этот счет, основанное на личном опыте и наблюдениях, однако таких данных явно не достаточно для того, чтобы утверждать об истинности этих убеждений, пишет belnovosti.by

Поставить точку в дискуссии решили психологи, которые проводили ряд исследований, включая опросы добровольцев.

Как удалось выяснить, представительницы прекрасного пола могли бы оставаться в рамках дружбы: всего 1-2% из опрошенных подтвердили, что у них возникали нежные чувства по отношению к своему товарищу. Мужчины оказались более прагматичными: большинство из них ожидало, что со временем подобная дружба может перерасти в нечто большее.

Часть представителей сильного пола признала наличие любовных переживаний, а некоторые надеялись на то, что подруга поможет найти им спутницу жизни.

Интересный факт заключался еще и в том, что в случае возникновения интимных отношений мужчины все равно предпочтут оставить барышню в качестве "подруги с привилегиями". Как партнершу они ее не рассматривают.

Также психологам удалось составить список отличий настоящего друга от тайного возлюбленного:

1. Друг не будет срываться к вам каждый раз, как только вам потребовалась помощь: у него есть свои границы и своя жизнь, где каждому уготована своя четкая роль.

2. Друг не станет проводить с вами все свободное время, поскольку у нормального человека существует ряд личных интересов, которые могу быть с вами никак не связаны.

3. Если вы жалуетесь на отношения (что, конечно, не совсем правильно и тактично по отношению к бойфренду), то друг искренне попытается понять, кто из вас ошибся и поделится рядом ценных советов. Влюбленный всегда будет на вашей стороне, даже в том случае, если вы явно не правы.

4. Классический мужчина вряд ли согласится составить вам компанию во время шопинга, поскольку это не входит в его сферу интересов.

5. Если вы вместе выпиваете, то друг не станет отвешивать вам комплименты или же приставать. Скорее всего, он начнет говорить о машинах, тайнах мироздания или политике.

6. На праздники друзья не станут одаривать вас ценными дарами, а предпочтут выбрать более скромный знак внимания.
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многих людей волнует актуальный вопрос: возможны ли в принципе дружеские отношения между представителями разных полов?
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы лучшие легкоатлеты Беларуси в 2019-м. На Олимпиаде-2020 от них ждут 3−4 медали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика