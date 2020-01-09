|
Экс-нападающего Ювентуса осудили на 3,5 года тюрьмы за вымогательство
Источник материала: Партизан
Бывший нападающий Ювентуса и сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
Апелляционный суд оставил в силе решение 2017 года, сообщает Goal.
Микколи обвиняют в том, что в 2010 году он обратился к сыну босса одного из мафиози для помощи в возврате долга, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший нападающий Ювентуса и сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)