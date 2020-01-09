﻿ Экс-нападающего Ювентуса осудили на 3,5 года тюрьмы за вымогательство. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-нападающего Ювентуса осудили на 3,5 года тюрьмы за вымогательство

09.01.2020 21:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший нападающий Ювентуса и сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.

Апелляционный суд оставил в силе решение 2017 года, сообщает Goal.

Микколи обвиняют в том, что в 2010 году он обратился к сыну босса одного из мафиози для помощи в возврате долга, пишет nv.ua
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший нападающий Ювентуса и сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: «Россия хочет, чтобы мы купили у неё нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика