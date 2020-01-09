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«Это бессмысленно»: Иран ответил на предложение США о переговорах

09.01.2020 23:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Иран отказался от переговоров с США. Постоянный представитель исламской республики при ООН заявил, что власти не пойдут на такой шаг, поскольку Вашингтон намерен ввести еще более жесткие санкции против страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это бессмысленно»: Иран ответил на предложение США о переговорах

По мнению дипломата, переговоры не имеют никакого смысла, пока Соединенные Штаты продолжают настаивать на враждебности.

«Это бессмысленно»: Иран ответил на предложение США о переговорах

Ранее стало известно, что США сообщили в Совет Безопасности ООН о готовности к диалогу с Ираном без предварительных условий.

Иран атаковал военные базы США в Ираке: началась операция возмездия за убийство генерала Сулеймани

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате спецоперации США. В ответ на это Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

«Это бессмысленно»: Иран ответил на предложение США о переговорах

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Новости мира. Иран отказался от переговоров с США. Постоянный представитель исламской республики при ООН заявил, что власти не пойдут на такой шаг, поскольку...
 
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