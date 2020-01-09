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С кем и как торговала Беларусь в 2019 году

10.01.2020 00:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С кем и как торговала Беларусь в 2019 году

Наибольшее отрицательное сальдо во внешней торговле Беларусь имеет с Россией и Китаем.

По данным таможенной статистики Беларуси внешнеторговый оборот в январе – ноябре 2019 года составил 64,4 млрд долларов. Это на 1,6% меньше, чем в январе – ноябре 2018 года.

Экспорт составил 29,5 млрд долларов (уменьшился за год на 3,7%), импорт в рассматриваемом периоде увеличился на 0,2% и составил 35 млрд долларов.

Товарооборот со странами СНГ составил 38,9 млрд долларов (60,3% общего товарооборота) и уменьшился на 1%. Товарооборот со странами вне СНГ составил 39,7% общего товарооборота Беларуси.

Список основных внешнеторговых партнеров Беларуси в 2019 году не изменился. Ключевая позиция по-прежнему остается за Россией. Второе место занимает Украина (товарооборот увеличился на 6,3% и составил 5,4 млрд долларов), затем следует Китай и другие страны.

Страна

Доля в общем товарообороте

Сальдо внешней торговли

Россия

49,4%

- 7,3 млрд долларов

Украина

8,4%

2,3 млрд долларов

Китай

6,2%

- 2,6 млрд долларов

Германия

4,3%

- 353 млн долларов

Соединенное королевство

3,8%

1,9 млрд долларов

Польша

3,7%

- 0,005 млрд долларов

Литва

2,1%

645 млн долларов

Нидерланды

1,7%

334 млн долларов

Казахстан

1,4%

613 млн долларов

Турция

1,3%

- 553 млн долларов

По данным таможенной статистики.

Наибольшее положительное сальдо по прошлому году сложилось в торговле с Соединенным Королевством – 1,9 млрд долларов, Литвой – 645,5 млн долларов, Бразилией – 339,7 млн долларов.

Самое большое отрицательное сальдо у Беларуси с Россией и Китаем.

К слову, внешнеторговый баланс с Россией всегда был отрицательным. Самое минимальное значение отрицательного сальдо за последние несколько лет наблюдалось в 2016 году (4,7 млрд долларов), затем оно снова пошло в рост: по итогам 2017 года составило 6,8 млрд долларов, по итогам 2018 – уже 9,7 млрд долларов. Результаты торговли за 11 месяцев прошлого года показали опять уменьшение отрицательного сальдо до 7,3 млрд долларов.

Напомним, на значительное отрицательное сальдо в торговле с Россией указал и президент страны Александр Лукашенко в недавнем большом интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

Глава государства отметил, что отрицательное для Беларуси внешнеторговое сальдо составило в прошлом году порядка 9 млрд долларов, а суммарный дефицит торговли товарами с Россией с 2000 по 2019 год превысил 120 млрд долларов.

«Никто же этой цифры у вас не слышит! Если в 2000 году мы занимали 11% в российском импорте, то в 2019 году доля упала наполовину - до 5,5%. Идет падение. Так что же это за союз?», – заметил в интервью президент.

 
 
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Наибольшее отрицательное сальдо во внешней торговле Беларусь имеет с Россией и Китаем.
 
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