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В Беларуси вручили премии «Атлетика». Рассказываем, кого наградили

09.01.2020 23:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шестой год подряд Белорусская федерация легкой атлетики в начале года подводит итоги предыдущего. Вспоминая успехи, атлеты настраиваются на новые, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси вручили премии «Атлетика». Рассказываем, кого наградили

Вручение премии «Атлетика». Корреспондент СТВ о том, как проходит церемония

2020 году награждение премией «Атлетика» прошло в 20 номинациях. Причем отметили не только самих атлетов, но и их тренеров, лучшие команды, судей, спортивные школы, а также ветеранов легкой атлетики. Самая почетные награды – лучшим спортсменам в категории «Взрослые».

В Беларуси вручили премии «Атлетика». Рассказываем, кого наградили

У женщин по итогам 2019-го лучшей названа Татьяна Холодович. А вот у мужчин ожидаемо выиграл Максим Недосеков. Кстати, прыгун в высоту забрал сразу две статуэтки: еще и в категории «Молодежь».

В Беларуси вручили премии «Атлетика». Рассказываем, кого наградили

Максим Недосеков, двукратный победитель премии «Атлетика»:
Европейские игры и матч Европа-США. Потому что это было дома, где болельщики приходили болеть. На этих стартах получилось реализоваться на самом деле. Золотые медали и там, и там – это прекрасно. Популяризация легкой атлетики для Беларуси.

В Беларуси вручили премии «Атлетика». Рассказываем, кого наградили

Лучшим женским тренером по итогам года назван Валерий Оксенчук (среди его учениц все та же Холодович). Лучшим мужским наставником стала Татьяна Нарейко: она тренирует Максима Недосекова.

В Беларуси вручили премии «Атлетика». Рассказываем, кого наградили

Люди в материале: Максим Недосеков
 
 
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Новости Беларуси. Шестой год подряд Белорусская федерация легкой атлетики в начале года подводит итоги предыдущего. Вспоминая успехи, атлеты настраиваются на...
 
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