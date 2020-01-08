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В Беларуси вручили премии «Атлетика». Рассказываем, кого наградили
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шестой год подряд Белорусская федерация легкой атлетики в начале года подводит итоги предыдущего. Вспоминая успехи, атлеты настраиваются на новые, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
2020 году награждение премией «Атлетика» прошло в 20 номинациях. Причем отметили не только самих атлетов, но и их тренеров, лучшие команды, судей, спортивные школы, а также ветеранов легкой атлетики. Самая почетные награды – лучшим спортсменам в категории «Взрослые».
У женщин по итогам 2019-го лучшей названа Татьяна Холодович. А вот у мужчин ожидаемо выиграл Максим Недосеков. Кстати, прыгун в высоту забрал сразу две статуэтки: еще и в категории «Молодежь».
Максим Недосеков, двукратный победитель премии «Атлетика»:
Лучшим женским тренером по итогам года назван Валерий Оксенчук (среди его учениц все та же Холодович). Лучшим мужским наставником стала Татьяна Нарейко: она тренирует Максима Недосекова.
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Новости Беларуси. Шестой год подряд Белорусская федерация легкой атлетики в начале года подводит итоги предыдущего. Вспоминая успехи, атлеты настраиваются на...
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