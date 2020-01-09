"Январские музыкальные вечера" занимают особое место в культурной палитре Бреста - Рогачук

Источник материала: Виртуальный Брест

Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" занимает особое место в культурной палитре Бреста, заявил сегодня на церемонии торжественного открытия форума председатель горисполкома, председатель оргкомитета фестиваля Александр Рогачук , передает корреспондент БЕЛТА.





"Символично, что сегодня во Дворце Республики работники культуры города получили от главы государства премию за высокий уровень мероприятий, посвященных 1000-летию Бреста. В этом успехе, в этом общем результате, в этой палитре культурных мероприятий, которые были проведены в ушедшем году, особое место занимает и будет занимать фестиваль "Январские музыкальные вечера". Мы ценим тот факт, что уже 32 года идет этот форум. Уверен, сколько бы лет не исполнилось нашему городу, эта традиция сохранится, а все лучшее, что уже наработано, будет продолжаться", - сказал Александр Рогачук .





Он поздравил всех с Новым годом и Рождеством и объявил XXXII Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" открытым. Зал встретил аплодисментами речь мэра, бурно приветствовали также создателя, директора и главного режиссера фестиваля, заслуженного деятеля искусств Беларуси, почетного гражданина Бреста Лилию Батыреву.

Концерт начался с Увертюры до мажор Дмитрия Смольского, которую исполнил оркестр белорусских народных инструментов Брестского музыкального колледжа имени Г.Ширмы под управлением Алексея Захарчука. Также в исполнении этого коллектива прозвучал мемориальный номер в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - пьеса Геннадия Ермоченкова "Плач перепелки", навеянная одноименным романом Ивана Чигринова.





























Вечер продолжили белорусская оперная певица Александра Моминова (сопрано) и солист национальной оперы Украины Тарас Штонда (бас). Артист впервые участвует в фестивале. В его исполнении прозвучало несколько украинских народных песен, а также арии из опер "Севильский цирюльник" и "Гибель богов". Во втором отделении большого концерта заявлены обладатели Гран-при международного конкурса "Музыка без границ" юные пианистки из Литвы Кая и Клея Кашубайте, профессор Академии музыки Гданьска кларнетист Анджей Войцеховский. В сопровождении камерного оркестра БГАМ выступили заведующий кафедрой специального фортепиано академии доцент Владимир Дулов. Прозвучал дивертисмент Михаила Глинки на темы из оперы "Сомнамбула" Винченцо Беллини. Это произведение, как и многие другие на фестивале, брестская публика услышит впервые.

























11 января музыкальный вечер завершит традиционный Рождественский бал.

Фестиваль продлится до 12 января. В нем принимают участие более 200 исполнителей из 10 стран. Всего состоятся четыре больших музыкальных вечера, во время которых прозвучат шедевры русской, белорусской и западноевропейской музыки. Кроме того, запланированы дневной концерт в музыкальном колледже и концерт органной музыки в исполнении народного артиста Беларуси профессора Игоря Оловникова.

Организаторами XXXII Международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера" выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерство культуры, Белорусский союз музыкальных деятелей, Брестское областное музыкальное общество.