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Леонардо Ди Каприо спас в Карибском море человека, который 11 часов находился в воде

10.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Актер Леонардо Ди Каприо спас мужчину, который в Карибском море упал за борт и провел в воде 11 часов, сообщает Daily Mail.

Леонардо Ди Каприо спас в Карибском море человека, который 11 часов находился в воде

Ди Каприо и его подруга Камила Мароне отправились в плавание к скале Сен-Бартелеми. Капитан яхты, на которой путешествовали актер и его подруга, получил сигнал 24-летнего француза, оказавшегося за бортом круизного лайнера. Ди Каприо согласился изменить маршрут, и яхта отправилась на спасение утопающего.

Яхта актера оказалась единственным судном, которая устремилась на помощь. Капитан считает, что спасение утопающего иначе как чудом назвать нельзя.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Актер Леонардо Ди Каприо спас мужчину, который в Карибском море упал за борт и провел в воде 11 часов, сообщает
 
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