ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Индиец изобрел защищающую от насильников губную помаду

10.01.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Студент индийского университета Банарас (штат Уттар-Прадеш) Шьяма Чаурасии разработал гаджет личной безопасности для женщин, похожий на губную помаду, сообщает India TV.

Индиец изобрел защищающую от насильников губную помаду

Устройство издает сигнал, напоминающий звук взрыва, и отправляет просьбы о помощи с координатами на номер экстренной службы.

Чтобы привести в действие «губную помаду», надо просто нажать на кнопку на футляре гаджета. Устройство заряжается через мобильный телефон и подключается через Bluetooth. Изобретатель добавил, что разрабатывал устройство несколько месяцев.

Источник: БелТА
Фото: Wikimedia

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студент индийского университета Банарас (штат Уттар-Прадеш) Шьяма Чаурасии разработал гаджет личной безопасности для женщин, похожий на губную помаду,...
 
Новости дня
Новости разные
 
О гордости за народ, суверенитете и нефти говорил Александр Лукашенко на вручении премий «За духовное возрождение» и «Белорусский спортивный Олимп» (+видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика