Индиец изобрел защищающую от насильников губную помаду

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Студент индийского университета Банарас (штат Уттар-Прадеш) Шьяма Чаурасии разработал гаджет личной безопасности для женщин, похожий на губную помаду, сообщает India TV .





Устройство издает сигнал, напоминающий звук взрыва, и отправляет просьбы о помощи с координатами на номер экстренной службы.

Чтобы привести в действие «губную помаду», надо просто нажать на кнопку на футляре гаджета. Устройство заряжается через мобильный телефон и подключается через Bluetooth. Изобретатель добавил, что разрабатывал устройство несколько месяцев.

Источник: БелТА

Фото: Wikimedia