Обновленный трудовой кодекс вступил в силу в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вступил в силу обновленный трудовой кодекс. В документ внесли около 300 поправок и дополнений, передает «МИР 24». В частности, в ТК впервые прописали такое понятие, как дистанционный труд.

«Эта та сфера занятости, которая сейчас пользуется спросом. Особенно в ай-ти отрасли. Раньше все эти взаимоотношения работника и нанимателя не были урегулированы, сейчас мы их урегулировали», – сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. Теперь у тех, кто работает дистанционно, будут все социальные гарантии наравне с офисными сотрудниками. Им будет положен и трудовой отпуск, и оплачиваемые больничные.

Среди других изменений – это введение дополнительной оплаты для тех, кто вышел на работу во время отпуска. Кроме того, будет так называемая гарантия занятости. Если сотрудник работает добросовестно, он сможет рассчитывать на многолетний контракт.

