Куда сходить 10−12 января в Минске? Вот самые любопытные идеи

Не успели выходные закончиться, а на носу — очередные. И прекрасно, давайте отдыхать красиво. О том, как именно, уже позаботилась AFISHA.TUT.BY. Чтобы подсказать вам что-то действительно стоящее, мы проанализировали статистику всех мероприятий на нашем сервисе и в каждом разделе («Кино», «Концерты», «Спектакли», «Выставки», «Другое») выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 5 по 9 января. А еще добавили бонусы от редакции, чтобы вам было из чего выбирать.
Если любите психологические триллеры, вам определенно стоит заглянуть в кинотеатр. С четверга в прокате — картина Донато Карризи по мировому бестселлеру «Девушка в лабиринте». Если верить синопсису фильма, Саманта просыпается со сломанной ногой в комнате без окон. Она дезориентирована и ничего не помнит. Криминальный психолог доктор Грин объясняет испуганной девушке, что ее похитили 15 лет назад. Каким-то чудом Саманте удалось бежать, и теперь психологу нужно проникнуть в ее разум, чтобы найти похитителя.
Один из самых интересных белорусских режиссеров Александр Янушкевич в прошлом году при поддержке «АртКорпорейшн» выпустил спектакль по пьесе американского драматурга Раджива Джозефа «Стражи Тадж-Махала». Два друга охраняют индийский Тадж-Махал, который только-только достроили и пока он скрыт от людских глаз. В их диалоге — предчувствие неведомой красоты: вокруг кричат таинственные птицы, они мечтают стать стражниками в гареме, а за спиной возвышается «жемчужина архитектуры». Но красота — это еще и страшная сила: вскоре друзьям придется отрубить сорок тысяч рук, чтобы строители Тадж-Махала нигде и никогда не смогли повторить свой шедевр. Вот тут можно найти подробности от AFISHA.TUT.BY.
Бонус от редакции: на спектакль одного из главных хитмейкеров в белорусском театре — Евгения Корняга — билеты разлетаются моментально. На его постановку «Шлюб з ветрам» 15 января квитков уже нет, но мы рекомендуем следить за следующими показами. Это, что называется, маст си.
Новый год лучше начинать активно, ярко и качественно. Ну, скажем, на рейве. Тем более что уже в эту субботу вечеринка серии «Сияние» собирает поклонников электроники под одной крышей небольшого клуба Hide. Открывать год тут будут вместе с загадочным гостем из Берлина — продюсером Уилльямом Джей Янгманом (техно, брейкс и IDM). Учтите, что на вечеринке будет дресс-код — total black, то есть желательно одеться во все черное.
Бонус от редакции: 100% душевно будет в эту пятницу в «Хулигане». Там пройдет бесплатная вечеринка Nesnova Serova, просто будьте в курсе.
Съездить семьей за город и провести выходные активно, на лыжах, тюбинге или сноубордах — чем не идея? Кстати, прокатиться на чем вздумается можно и ночью (с 22.00 до 2.00). Да и цены вас не разорят. Подумайте дважды, прежде чем отказываться.
Сколько: взрослым — 8 рублей, школьникам и студентам — 4 рубля (стоимость билета в НХМ)
В Минске прямо сейчас проходит первая персональная выставка уроженца Смиловичей и художника Парижской школы Шраги Царфина, картины которого украшают частные коллекции семей Ротшильдов, Рампено и Чаплинов. Выставка называется «Шрага Царфин. Ведущий к свету» и проходит в Национальном художественном музее. Повод — 120-летие со дня рождения живописца. И ее обязательно нужно увидеть.
Бонус от редакции: или сходите на бесплатную выставку «Мир Хаяо Миядзаки», приуроченную к выходу в прокат аниме Миядзаки «Ходячий замок». В ней участвуют авторы ежегодного фестиваля молодежной современной восточноазиатской культуры XIII. На выставке представлен фан-арт, то есть работы поклонников творчества режиссера.
В эту пятницу в Минске пройдет ставший брендом «стендап в «Кубе». Это свежая стендап-комедия от комиков со всей Беларуси — как опытных, так и новичков в этом деле. В рамках мероприятия может выступить любой желающий, но только со смешным монологом. За вечер свои шутки прочитают не больше 12 человек, у каждого будет по 5 минут славы, чтобы рассмешить зрителей. Все просто: комик борется за ваш смех и аплодисменты, а кайфуют все. Вход, кстати, бесплатный, не забывайте. А вот выход платный — от 2 рублей.
Выпить глинтвейн на рождественской ярмарке Art Arena
Когда: все выходные, 12.00−23.00
Где: ул. Кальварийская, 21
Сколько: бесплатно
Можно сказать, что эти выходные — ваш последний шанс прогуляться на ярмарку Art Arena. Это новое пространство, которое недавно открылось на бывшей заводской территории на Кальварийской и, в отличие от большинства новогодних ярмарок, работает до сих пор. Надо сказать, что Art Arena получилась вполне уютной и модной. Во внутреннем дворике заводских цехов под большим шатром и гирляндами — дизайнерская елка, по кругу — 25 домиков с сувенирами и стритфудом. Здесь можно угоститься глинтвейном или грогом, а вот шаурму можете не искать. Больше фото — в пестром фоторепортаже AFISHA.TUT.BY. Свою работу ярмарка завершит 15 января.
Или просто зависнуть в «Шишке» (и к лесу это не имеет никакого отношения)
Когда: с понедельника по четверг — с 12.00 до 02.00, в пятницу — с 12.00 до 5.00, в субботу — с 14.00 до 5.00, в воскресенье — с 14.00 до 2.00.
Где: пр-т Дзержинского, 57
Вы наверняка заметили, что ресторанный Минск последние пару лет просто утопает в кальянных. Они открываются вообще везде: как на центральных улицах вроде Зыбицкой, так и на отдаленных станциях метро. «Шишка» на Михалово — один из таких примеров, ведь раньше на этом месте было кафе «Веранда», куда на обед приходили в основном офисные сотрудники из Omega Tower. Теперь на обед сюда особо не заглянешь (или все-таки да?), но вот почиллить получится точно. Ловите цены: салат с цыпленком, черри, чесночным спонжем и соусом «Цезарь» — 12,5 рубля; суп с говядиной и копченой паприкой — 10 рублей; паста карбонара — 13 рублей; чизбургер с картофелем — 16 рублей.