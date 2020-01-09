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Куда сходить 10−12 января в Минске? Вот самые любопытные идеи

10.01.2020 07:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не успели выходные закончиться, а на носу — очередные. И прекрасно, давайте отдыхать красиво. О том, как именно, уже позаботилась AFISHA.TUT.BY. Чтобы подсказать вам что-то действительно стоящее, мы проанализировали статистику всех мероприятий на нашем сервисе и в каждом разделе («Кино», «Концерты», «Спектакли», «Выставки», «Другое») выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 5 по 9 января. А еще добавили бонусы от редакции, чтобы вам было из чего выбирать.

Сходить в кино на премьеру — «Девушка в лабиринте»


Кадр из фильма

Когда: все выходные

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей

Купить билет

Если любите психологические триллеры, вам определенно стоит заглянуть в кинотеатр. С четверга в прокате — картина Донато Карризи по мировому бестселлеру «Девушка в лабиринте». Если верить синопсису фильма, Саманта просыпается со сломанной ногой в комнате без окон. Она дезориентирована и ничего не помнит. Криминальный психолог доктор Грин объясняет испуганной девушке, что ее похитили 15 лет назад. Каким-то чудом Саманте удалось бежать, и теперь психологу нужно проникнуть в ее разум, чтобы найти похитителя.

Бонус от редакции: все прямо очень хвалят фильм «Холоп», который сейчас идет в кино. Теперь это официально самая кассовая российская комедия в истории. Похоже, годнота, пойдете?

Полный график кинопремьер Минска

Попасть на главный спектакль прошлого года — «Стражи Тадж-Махала»


Фото: Алексей Пивоварчик

Когда: 11 и 12 января

Где:

Сколько: 22 рубля

Купить билет

Один из самых интересных белорусских режиссеров Александр Янушкевич в прошлом году при поддержке «АртКорпорейшн» выпустил спектакль по пьесе американского драматурга Раджива Джозефа «Стражи Тадж-Махала». Два друга охраняют индийский Тадж-Махал, который только-только достроили и пока он скрыт от людских глаз. В их диалоге — предчувствие неведомой красоты: вокруг кричат таинственные птицы, они мечтают стать стражниками в гареме, а за спиной возвышается «жемчужина архитектуры». Но красота — это еще и страшная сила: вскоре друзьям придется отрубить сорок тысяч рук, чтобы строители Тадж-Махала нигде и никогда не смогли повторить свой шедевр. Вот тут можно найти подробности от AFISHA.TUT.BY.

Бонус от редакции: на спектакль одного из главных хитмейкеров в белорусском театре — Евгения Корняга — билеты разлетаются моментально. На его постановку «Шлюб з ветрам» 15 января квитков уже нет, но мы рекомендуем следить за следующими показами. Это, что называется, маст си.

Лучшее в минских театрах

Угореть на рейве


Фото: facebook.com/minskhide

Когда: 11 января, 23.00

Где: клуб

Сколько: 15 — 25 рублей

Новый год лучше начинать активно, ярко и качественно. Ну, скажем, на рейве. Тем более что уже в эту субботу вечеринка серии «Сияние» собирает поклонников электроники под одной крышей небольшого клуба Hide. Открывать год тут будут вместе с загадочным гостем из Берлина — продюсером Уилльямом Джей Янгманом (техно, брейкс и IDM). Учтите, что на вечеринке будет дресс-код — total black, то есть желательно одеться во все черное.

Бонус от редакции: 100% душевно будет в эту пятницу в «Хулигане». Там пройдет бесплатная вечеринка Nesnova Serova, просто будьте в курсе.

Ночная жизнь столицы: все вечеринки Минска

Сгонять в Логойск


Когда: все выходные

Где: г. Логойск, Логойский с/с, 36, помещение 32

Сколько: уточняйте тут

Съездить семьей за город и провести выходные активно, на лыжах, тюбинге или сноубордах — чем не идея? Кстати, прокатиться на чем вздумается можно и ночью (с 22.00 до 2.00). Да и цены вас не разорят. Подумайте дважды, прежде чем отказываться.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Залипнуть на выставке «любимца Ротшильдов»


Когда: все выходные, с 11.00 до 19.00

Где:

Сколько: взрослым — 8 рублей, школьникам и студентам — 4 рубля (стоимость билета в НХМ)

В Минске прямо сейчас проходит первая персональная выставка уроженца Смиловичей и художника Парижской школы Шраги Царфина, картины которого украшают частные коллекции семей Ротшильдов, Рампено и Чаплинов. Выставка называется «Шрага Царфин. Ведущий к свету» и проходит в Национальном художественном музее. Повод — 120-летие со дня рождения живописца. И ее обязательно нужно увидеть.

Бонус от редакции: или сходите на бесплатную выставку «Мир Хаяо Миядзаки», приуроченную к выходу в прокат аниме Миядзаки «Ходячий замок». В ней участвуют авторы ежегодного фестиваля молодежной современной восточноазиатской культуры XIII. На выставке представлен фан-арт, то есть работы поклонников творчества режиссера.

Все выставки Минска — в одном месте

Послушать стендап в «Кубе»


Когда: 10 января, 20.00

Где:

Сколько: бесплатно

В эту пятницу в Минске пройдет ставший брендом «стендап в «Кубе». Это свежая стендап-комедия от комиков со всей Беларуси — как опытных, так и новичков в этом деле. В рамках мероприятия может выступить любой желающий, но только со смешным монологом. За вечер свои шутки прочитают не больше 12 человек, у каждого будет по 5 минут славы, чтобы рассмешить зрителей. Все просто: комик борется за ваш смех и аплодисменты, а кайфуют все. Вход, кстати, бесплатный, не забывайте. А вот выход платный — от 2 рублей.

Бонус от редакции: 10, 11 и 12 января можно будет заглянуть в первый минский стендап-клуб «». Там будут шутить в формате нон-стоп видные (и не только) комики. Билеты — по 20 рублей.

Выпить глинтвейн на рождественской ярмарке Art Arena


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: все выходные, 12.00−23.00

Где: ул. Кальварийская, 21

Сколько: бесплатно

Можно сказать, что эти выходные — ваш последний шанс прогуляться на ярмарку Art Arena. Это новое пространство, которое недавно открылось на бывшей заводской территории на Кальварийской и, в отличие от большинства новогодних ярмарок, работает до сих пор. Надо сказать, что Art Arena получилась вполне уютной и модной. Во внутреннем дворике заводских цехов под большим шатром и гирляндами — дизайнерская елка, по кругу — 25 домиков с сувенирами и стритфудом. Здесь можно угоститься глинтвейном или грогом, а вот шаурму можете не искать. Больше фото — в пестром фоторепортаже AFISHA.TUT.BY. Свою работу ярмарка завершит 15 января.

Или просто зависнуть в «Шишке» (и к лесу это не имеет никакого отношения)


Фото: Дмитрий Рыщук, Relax.by

Когда: с понедельника по четверг — с 12.00 до 02.00, в пятницу — с 12.00 до 5.00, в субботу — с 14.00 до 5.00, в воскресенье — с 14.00 до 2.00.

Где: пр-т Дзержинского, 57

Вы наверняка заметили, что ресторанный Минск последние пару лет просто утопает в кальянных. Они открываются вообще везде: как на центральных улицах вроде Зыбицкой, так и на отдаленных станциях метро. «Шишка» на Михалово — один из таких примеров, ведь раньше на этом месте было кафе «Веранда», куда на обед приходили в основном офисные сотрудники из Omega Tower. Теперь на обед сюда особо не заглянешь (или все-таки да?), но вот почиллить получится точно. Ловите цены: салат с цыпленком, черри, чесночным спонжем и соусом «Цезарь» — 12,5 рубля; суп с говядиной и копченой паприкой — 10 рублей; паста карбонара — 13 рублей; чизбургер с картофелем — 16 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Не успели выходные закончиться, а на носу - очередные. И прекрасно, давайте отдыхать красиво. О том, как именно, уже позаботилась AFISHA.TUT.BY. Чтобы подсказать вам что-то...
 
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