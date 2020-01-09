Поляки задержали груз контрабандных сигарет из Беларуси на 1,5 млн евро

Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Польские таможенники задержали одну из самых больших партий контрабанды белорусских сигарет. Её общая стоимость оценивается на сумму около 1,5 млн евро❗

Данный случай произошел 25 декабря 2019 года, когда на границе были большие очереди и много работы.

Как информируют польские налоговики, контрабандный груз обнаружили в польском пункте пропуска «Корощин», который сопряжен с «Козловичами».

Из пункта пропуска «Козловичи» на польскую сторону приехал грузовик. Его решено было досконально проверить и с помощью сканера удалось найти контрабанду: нелегальный товар был спрятан в другом грузе.

Польские таможенники из тайника вытащили более 432 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Их стоимость оценили в 6 млн злотых, что приблизительно составляет 1,5 млн евро.

В отношении водителя, гражданина Польши, возбудили уголовное дело. Мужчина свою вину не признаёт. Его автомобиль и груз задержаны.

По информации польских таможенников, это вторая по величине контрабандная партия сигарет, обнаруженная за последний год на польско-белорусской границе.



