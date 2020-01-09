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Топ-3 самых ярких минских квартир, которые подойдут не всем

10.01.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке недвижимости нередки предложения квартир с яркими интерьерами, мода на которые пришлась на 90-е и 2000-е годы. Многоуровневые гипсокартонные и пластиковые потолки, арочные дверные проемы, цветастые флизелиновые обои — все оттуда. Позже возможностей сделать неповторимо яркий ремонт стало еще больше, особенно когда появились натяжные потолки всех расцветок. Сейчас этим никого не удивишь, более того, не каждый сможет жить в таком многообразии цвета. Впрочем, все индивидуально. REALTY.TUT.BY выбрал три самые яркие квартиры Минска.

1. «Двушка» в Советском районе

В объявлении о продаже говорится, что дом был построен в 1998 году. Это пятиэтажка с надстроенной мансардой. Квартира с яркой кухней, сложным потолком и примечательной спальней.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

2. Четырехкомнатная на Кольцова

Эта квартира попала в наш яркий топ из-за потрясающего потолка в гостиной и одной из жилых комнат. В остальных помещениях — цветовая гамма спокойных песочных оттенков. В подтверждение — фото спальни, опубликованное чуть ниже.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

В спальне все спокойно, можно отдыхать:


Фото: Куфар. Недвижимость

3. Двухкомнатная в хрущевке

Хозяева этой квартиры также подошли обдуманно к оформлению интерьера: яркой сделали только зону гостиной, а вот спальня осталась нейтральной.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость
 
Теги: Минск
 
 
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