И БУДЕТ НОВАЯ ДОРОГА!





В осенние дни минувшего года началась реконструкция автомобильной дороги Слобода—Новосады на участке от мемориального комплекса “Курган Славы” до Смолевичей.

В настоящее время почти на всей протяженности этого дорожного участка ведутся строительные работы, масштабы и темпы которых впечатляют. Дорожники трудятся от темна до темна, чему в определенной мере способствует и бесснежная зима. На строительстве задействована современная мощная дорожная техника, работают опытные специалисты-профессионалы.

На отдельных участках уже можно угадать контуры будущей автомагистрали. Дорога заметно расширяется, выравнивается, срезаются погорки и поднимается насыпь в низких местах. Предусматриваются также съезды на прилегающие транспортные пути.

Как обычно бывает при новом строительстве, на данном участке в настоящее время есть определенные сложности для движения автотранспорта – приходится тратить немножко больше времени на поездку. И тем не менее, водителям нужно не спешить, быть предельно осторожными, соблюдать установленный скоростной режим. Но это дело временное. С введением в строй реконструированного участка дороги, а строители обещают завершить работы к зиме 2020 года, он должен стать удобным, красивым и главное – безопасным и заметно улучшит автомобильное сообщение между столицей Беларуси и ее городом-спутником Смолевичи.

Корр.”КС”.

НА ФОТО: полным ходом идет реконструкция участка автодороги Слобода-Новосады.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.