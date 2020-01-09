Заканчиваются новогодние и рождественские праздники, отшумели гулянья, погасли елки. Впереди — новый рабочий год. Пора за работу!

Минувший год ушел от нас, оставив немало добрых дел, весомых результатов в трудовой деятельности, в учебе, в духовной жизни наших земляков. Кто-то вселился в новую квартиру, у кого-то в семье — радостное прибавление, кто-то из предпринимателей открыл свой бизнес, в районе появились новые промышленные объекты. Словом, создан определенный фундамент для дальнейшего развития и роста. Конечно же, жизнь не стоит на месте. И мы спросили у своих читателей и друзей газеты: “Как Вы начинаете новый год, с какими планами и задумами, с каким настроением и ожиданиями?”.

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