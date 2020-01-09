ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему у некоторых женщин нет оргазма? Отвечает сексолог

10.01.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По данным американского сексолога Альфреда Кинси, мужчины с 20 лет доходят до оргазма практически при каждом занятии сексом. В разных источниках утверждается, что от 30 вплоть до 75% женщин вообще никогда не испытывали оргазм от проникновения, но безуспешно пытаются до него добраться. Почему у некоторых это не получается — отвечает сексолог и психотерапевт с 12-летним опытом Василий Шевляков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by СЕКСОЛОГ ВРАЧ ПСИХОТЕРАПЕВТ (@shevliakov_sexolog) on Aug 16, 2019 at 10:26am PDT

Почему некоторые женщины не могут достигнуть оргазма?

Оргазм достаточно сложен в своем рождении и развитии. Это комплексная реакция организма и психики, для которой требуется грамотное функционирование многих систем и психологических процессов.

Поскольку женский оргазм более сложен, чем мужской, то и трудностей в его достижении значительно больше. Неудача может постичь вас из-за различных расстройств в работе вашего организма: гормональной недостаточности, сахарного диабета, болезни щитовидной железы, заболеваний нервной системы, заболеваний органов малого таза и так далее.

Откуда взялся женский оргазм? Спросили у сексолога (и ответ может вам не понравиться)

Однако чаще всего достичь оргазма не получается из-за психологических причин. Страх наступления беременности, неблагоприятные условия для полового акта, ложные и негативные установки по отношению к сексуальной жизни и к мужчинам, страх потери контроля во время оргазма, травматический сексуальный опыт — это далеко не полный список…

Как исправить эту проблему?

Если есть такая сексуальная сложность, ее нужно обсуждать с партнером, чтобы не создавать дополнительного напряжения и недоговоренностей в сексуальных отношениях. Да и решать проблему достижения оргазма в паре намного проще: можно сказать все прямо, а можно зайти издалека. Начните с околосексуальных историй и постепенно подводите к проблеме: женщине важно быть психологически готовой к этому разговору.


Фото: burst.shopify.com

Решение проблемы отсутствия оргазма зависит от причины и мотивации женщины.

Последнее не менее важно, поскольку отсутствие оргазма далеко не всегда тревожит женщину и становится проблемой в сексуальных отношениях. Существуют комплексы различных упражнений и предписаний для достижения физиологической и психологической готовности женщины к наступлению оргазма — их можно найти в интернете.

Там учитываются нюансы эрогенных зон, качества стимуляции, соответствующей атмосферы и психологического комфорта.

Однако обращение к специалистам сексологического направления — самый грамотный и первый шаг для решения этой проблемы.

Читайте также:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часть женщин никогда не испытывали вагинальный оргазм: рассказываем почему.
 
Новости дня
Новости разные
 
При использовании газа в быту—меры предосторожности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика