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Почему у некоторых женщин нет оргазма? Отвечает сексолог
Источник материала: Tut.by
По данным американского сексолога Альфреда Кинси, мужчины с 20 лет доходят до оргазма
Почему некоторые женщины не могут достигнуть оргазма?
Оргазм достаточно сложен в своем рождении и развитии. Это комплексная реакция организма и психики, для которой требуется грамотное функционирование многих систем и психологических процессов.
Поскольку женский оргазм более сложен, чем мужской, то и трудностей в его достижении значительно больше. Неудача может постичь вас из-за различных расстройств в работе вашего организма: гормональной недостаточности, сахарного диабета, болезни щитовидной железы, заболеваний нервной системы, заболеваний органов малого таза и так далее.
Однако чаще всего достичь оргазма не получается из-за психологических причин. Страх наступления беременности, неблагоприятные условия для полового акта, ложные и негативные установки по отношению к сексуальной жизни и к мужчинам, страх потери контроля во время оргазма, травматический сексуальный опыт — это далеко не полный список…
Как исправить эту проблему?
Если есть такая сексуальная сложность, ее нужно обсуждать с партнером, чтобы не создавать дополнительного напряжения и недоговоренностей в сексуальных отношениях. Да и решать проблему достижения оргазма в паре намного проще: можно сказать все прямо, а можно зайти издалека. Начните с околосексуальных историй и постепенно подводите к проблеме: женщине важно быть психологически готовой к этому разговору.
Решение проблемы отсутствия оргазма зависит от причины и мотивации женщины.
Последнее не менее важно, поскольку отсутствие оргазма далеко не всегда тревожит женщину и становится проблемой в сексуальных отношениях. Существуют комплексы различных упражнений и предписаний для достижения физиологической и психологической готовности женщины к наступлению оргазма — их можно найти в интернете.
Там учитываются нюансы эрогенных зон, качества стимуляции, соответствующей атмосферы и психологического комфорта.
Однако обращение к специалистам сексологического направления — самый грамотный и первый шаг для решения этой проблемы.
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