Почему у некоторых женщин нет оргазма? Отвечает сексолог

Источник материала: Tut.by

По данным американского сексолога Альфреда Кинси, мужчины с 20 лет доходят до оргазма практически при каждом занятии сексом. В разных источниках утверждается, что от 30 вплоть до 75% женщин вообще никогда не испытывали оргазм от проникновения, но безуспешно пытаются до него добраться. Почему у некоторых это не получается — отвечает сексолог и психотерапевт с 12-летним опытом Василий Шевляков.

Почему некоторые женщины не могут достигнуть оргазма?

Оргазм достаточно сложен в своем рождении и развитии. Это комплексная реакция организма и психики, для которой требуется грамотное функционирование многих систем и психологических процессов.

Поскольку женский оргазм более сложен, чем мужской, то и трудностей в его достижении значительно больше. Неудача может постичь вас из-за различных расстройств в работе вашего организма: гормональной недостаточности, сахарного диабета, болезни щитовидной железы, заболеваний нервной системы, заболеваний органов малого таза и так далее.

Откуда взялся женский оргазм? Спросили у сексолога (и ответ может вам не понравиться)

Однако чаще всего достичь оргазма не получается из-за психологических причин. Страх наступления беременности, неблагоприятные условия для полового акта, ложные и негативные установки по отношению к сексуальной жизни и к мужчинам, страх потери контроля во время оргазма, травматический сексуальный опыт — это далеко не полный список…

Как исправить эту проблему?

Если есть такая сексуальная сложность, ее нужно обсуждать с партнером, чтобы не создавать дополнительного напряжения и недоговоренностей в сексуальных отношениях. Да и решать проблему достижения оргазма в паре намного проще: можно сказать все прямо, а можно зайти издалека. Начните с околосексуальных историй и постепенно подводите к проблеме: женщине важно быть психологически готовой к этому разговору.



Фото: burst.shopify.com

Решение проблемы отсутствия оргазма зависит от причины и мотивации женщины.

Последнее не менее важно, поскольку отсутствие оргазма далеко не всегда тревожит женщину и становится проблемой в сексуальных отношениях. Существуют комплексы различных упражнений и предписаний для достижения физиологической и психологической готовности женщины к наступлению оргазма — их можно найти в интернете.

Там учитываются нюансы эрогенных зон, качества стимуляции, соответствующей атмосферы и психологического комфорта.

Однако обращение к специалистам сексологического направления — самый грамотный и первый шаг для решения этой проблемы.