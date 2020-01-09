Приглашаем на занятия таэквондо





Развитию физической активности, укреплению тела и духа очень способствуют занятия таэквондо — одного их видов корейского боевого искусства, которое обучает самообороне без применения оружия. Те, кто им занимаются, — выносливые, сильные, ловкие, умеющие в опасной ситуации постоять за себя и защитить других.

Вот уже четвертый год активно действует Спортивный клуб «Каскад», в Смолевичах, который включает в себя большое количество поклонников это вида единоборств самых разных возрастов. С началом текущего учебного года таэквондо занимаются и юные смолевичане, а их на сегодняшний момент порядка 50 человек. Занятия проходят на базе СШ №1 им. В. Ф. Купревича, и пользуются огромной популярностью у ребят. Приятно отметить, что есть у них уже и успехи, несмотря на такой короткий промежуток времени с начала первых уроков. Ежегодно проводятся соревнования, в которых принимают участие до 1000 детей, с разных уголков республики.





В декабре в Минске прошел 20-ый международный рождественский кубок, в котором принимало участие более 800 спортсменов из разных стран. Его по праву можно назвать одним из самых зрелищных мероприятий Беларуси в таэквондо. Также у детей есть возможность учувствовать в соревнованиях международного уровня, в Москве, Латвии, Питере, Польше, Германии!

Клуб «Каскад» каждое лето собирает детей в детских спортивных лагерях Беларуси и Болгарии, где спортсмены имеют возможность оттачивать свое мастерство, повышая уровень знаний.

Обучение таэквондо учит детей терпению, толерантному отношению к своим друзьям, тренерам, близким людям. Искусство таэквондо для детей научит маленького человека выработать силу воли, умение разрешать проблемы, ставить перед собой цель и достигать ее.

Вместе с этим они становятся спортивно воспитанными людьми, для которых ведение здорового образа жизни превыше всего. Занятия таэквондо дают избавиться от лишних килограммов.

Заинтересовавшись боевым искусством, ваш малыш забудет длительное проведение времени за монитором компьютера или телевизора. Ваш ребенок забудет гиподинамический образ жизни. Занятия таэквондо подарит вашему ребенку здоровое тело и здоровый дух.

Еще одним основным преимуществом занятий таэквондо для детей является самореализация, умение защищаться, отвыкание от разного рода комплексов, что является немаловажным фактором в жизни современного ребенка.

Уважаемые родители, если вы собираетесь записать вашего ребенка на занятия таэквондо, то делайте это смело и без всяких сомнений.

Наши занятия таэквондо – это хорошие перспективы в развитии вашего ребенка, как сильной личности!

Контакты: Маевский Алексей Олегович тренер, тел. +375259011444

Салак Никита Александрович, тел.+375259701208.

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