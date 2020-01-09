В Дубровенском СПЦ прошел благотворительный утренник

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Каждое доброе дело кого-то делает счастливым, зажигает огонек надежды и веры в сердцах людей. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» с каждым годом набирает обороты, к ней присоединяется все больше неравнодушных земляков.

Марафон добрых дел и ярких эмоций проходит под патронатом Президента Беларуси. Кульминацией акции стала главная елка страны с участием главы государства. В этом году появились новые формы проведения акции: телемарафоны, эстафета добрых дел, которая прошла в регионах. Впервые были организованы балы для талантливой и одаренной молодежи в областях, прошел Венский бал

во Дворце Независимости в Минске.

В эти дни руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетили детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравили детей с Новым годом, Рождеством и вручили им подарки, оказали помощь в решении существующих проблем.







Так, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, начальник главного управления по здравоохранению Витебского областного исполнительного комитета Юрий Деркач и директор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков во время акции «Наши дети» посетили воспитанников социально-педагогиче­ского центра Дубровенского района.







Здесь проживают десять детей и шестеро посещают группы дневного пребывания. Новогодним подарком для каждого из них стал рюкзак с конфетами в виде символа года. Гости подарили СПЦ ноутбук и мультимедийную установку, которые помогут педагогам центра совершен­ствовать методы и формы работы с воспитанниками и их родителями.

Поздравить мальчишек и девчонок пришли представители местной власти — Анатолий Лукашов, председатель Дубровенского райисполкома и Светлана Рыжанская, заместитель председателя. Воспитанники центра принимали поздравления от представителей общественных организаций, комиссии по делам несовершеннолетних, предприятий, банков, госучреждений, районного суда, индивидуальных предпринимателей Дубровенского района.







Дети в свою очередь поздравили гостей с Новым годом, вручив им сувениры, сделанные своими руками. Танцы, игры, стихи, хороводы, сказочное новогоднее представление — дети и взрослые отправились в путешествие, где встретились со сказочными персонажами и их нелегкими заданиями.

По завершении праздника Юрий Деркач отметил, что благотворительная акция дает детям возможность ощутить заботу и поверить в чудеса.







—Акция «Наши дети» особенно подчеркивает значимость каждого ребенка, позволяет еще раз обратить внимание на ребят, попавших в непростую жизненную ситуацию. Сегодня есть все возможности для того, чтобы дети смогли получить образование не только в средней школе, но и продолжить обучение в средних специальных и высших учреждениях образования. Они должны знать, что государство всегда о них заботится. Дети имеют реальные возможности стать теми, кем они мечтают быть, — и это очень важно. Безусловно, очень хорошо, когда есть семья. И государство должно делать все возможное, чтобы дети не были одиноки.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.